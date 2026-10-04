Умер академик Попов, создавший двигатели для станций «Мир» и МКС
В возрасте 91 года ушел из жизни выдающийся отечественный ученый, академик Российской академии наук Гарри Попов. Он вошел в историю космонавтики как руководитель работ по созданию двигателей для орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции (МКС).
Гарри Попов был доктором технических наук, профессором Московского авиационного института (МАИ) и основателем Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики. Более полувека своей жизни он посвятил разработке электрореактивных ракетных двигателей и космических транспортных систем.
Ключевым достижением ученого стало создание плазменных инжекторов. Уникальные разработки, выполненные под его руководством, обеспечили их бесперебойную работу на станции «Мир» на протяжении почти 15 лет, а впоследствии успешно применялись и на борту МКС.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 280 украинских БПЛА
- Два человека погибли, 35 ранены при стрельбе в американской Джорджии
- Собянин: Уничтожены 5 летевших на Москву БПЛА ВСУ
- Умер академик Попов, создавший двигатели для станций «Мир» и МКС
- В Таиланде задержали россиянина за нелегальную работу гидом и угрозы туристу
- Стубб: Финляндия не видит угрозы нападения со стороны России
- МО РФ сообщило об уничтожении четырех сухогрузов ВСУ дронами «Герань-4 Сикер»
- Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС
- В Иране серьезно обсуждают возможность выхода страны из ДНЯО
- Сын Анатолия Кашпировского отказался приезжать в Россию на похороны отца