Умер академик Попов, создавший двигатели для станций «Мир» и МКС

В возрасте 91 года ушел из жизни выдающийся отечественный ученый, академик Российской академии наук Гарри Попов. Он вошел в историю космонавтики как руководитель работ по созданию двигателей для орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции (МКС).

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Гарри Попов был доктором технических наук, профессором Московского авиационного института (МАИ) и основателем Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики. Более полувека своей жизни он посвятил разработке электрореактивных ракетных двигателей и космических транспортных систем.

Ключевым достижением ученого стало создание плазменных инжекторов. Уникальные разработки, выполненные под его руководством, обеспечили их бесперебойную работу на станции «Мир» на протяжении почти 15 лет, а впоследствии успешно применялись и на борту МКС.

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ФОТО: РИА Новости
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