Умер академик Попов, создавший двигатели для станций «Мир» и МКС

Гарри Попов был доктором технических наук, профессором Московского авиационного института (МАИ) и основателем Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики. Более полувека своей жизни он посвятил разработке электрореактивных ракетных двигателей и космических транспортных систем.

Ключевым достижением ученого стало создание плазменных инжекторов. Уникальные разработки, выполненные под его руководством, обеспечили их бесперебойную работу на станции «Мир» на протяжении почти 15 лет, а впоследствии успешно применялись и на борту МКС.

