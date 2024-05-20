Эмин Агаларов возобновил концертную деятельность после теракта в «Крокусе»

После длительного перерыва артист вышел на сцену в Дербенте. Средства с продажи билетов на концерт музыкант отправит благотворительным фондам, в том числе в Фонд Муслима Магомаева. Денежные средства будут потрачены на адресную помощь пострадавшим в теракте.

Как рассказал исполнитель, музей Магомаева в «Крокусе» - единственное, что уцелело в зале после пожара.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 145 человека, пострадало более 500, напоминает «Радиоточка НСН».

