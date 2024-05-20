Эмин Агаларов возобновил концертную деятельность после теракта в «Крокусе»
Певец EMIN (Эмин Агаларов) впервые выступил с концертом после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает «Комсомольская правда».
После длительного перерыва артист вышел на сцену в Дербенте. Средства с продажи билетов на концерт музыкант отправит благотворительным фондам, в том числе в Фонд Муслима Магомаева. Денежные средства будут потрачены на адресную помощь пострадавшим в теракте.
Как рассказал исполнитель, музей Магомаева в «Крокусе» - единственное, что уцелело в зале после пожара.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 145 человека, пострадало более 500, напоминает «Радиоточка НСН».
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