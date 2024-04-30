Фонд Магомаева собрал около 140 млн рублей пострадавшим в «Крокусе»
Фонд Муслима Магомаева в ходе благотворительного сбора средств собрал для пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» почти 140 млн рублей. Об этом сообщила компания Crocus Group в Telegram-канале.
«Вскоре фонд приступит к обработке заявок - за это время за помощью обратились более 80 семей и родственников погибших и пострадавших. Благодаря неравнодушным людям... удалось собрать около 140 млн рублей», — отмечается в сообщении.
В частности, 100 млн рублей пожертвовали владелец Сrocus Group Араз Агаларов и его сын, предприниматель и музыкант Эмин. Также оказали поддержку партнеры организации, в том числе одной из инициатив стал благотворительный концерт художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате атаки погибли 145 человек, свыше 500 пострадали. Суд арестовал 12 фигурантов дела о теракте, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru