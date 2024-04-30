Фонд Магомаева собрал около 140 млн рублей пострадавшим в «Крокусе»

«Вскоре фонд приступит к обработке заявок - за это время за помощью обратились более 80 семей и родственников погибших и пострадавших. Благодаря неравнодушным людям... удалось собрать около 140 млн рублей», — отмечается в сообщении.

В частности, 100 млн рублей пожертвовали владелец Сrocus Group Араз Агаларов и его сын, предприниматель и музыкант Эмин. Также оказали поддержку партнеры организации, в том числе одной из инициатив стал благотворительный концерт художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате атаки погибли 145 человек, свыше 500 пострадали. Суд арестовал 12 фигурантов дела о теракте, напоминает RT.

