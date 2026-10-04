В Иране серьезно обсуждают возможность выхода страны из ДНЯО

На брифинге дипломат подчеркнул серьезность данной дискуссии, напомнив, что Иран является участником ДНЯО с 1970 года. Он отметил, что, несмотря на полное соблюдение всех условий договора, страна неоднократно становилась объектом нападок. Багаи добавил, что государства-участники должны иметь возможность пользоваться преимуществами соглашения и реализовывать свои законные права, а не сталкиваться с постоянным давлением.

Тем не менее, Багаи заверил, что Иран остается в рамках ДНЯО и осознает свою ответственность до тех пор, пока сохраняет членство в этой организации.

Ранее, в конце сентября, иранский парламент заявил о намерении рассмотреть законопроект о выходе страны из ДНЯО. Заместитель спикера меджлиса Али Никзад уточнил, что соответствующий проект уже находится на рассмотрении, подчеркнув, что парламент не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».