В Иране серьезно обсуждают возможность выхода страны из ДНЯО
В политических и экспертных кругах страны активно обсуждается вопрос о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
На брифинге дипломат подчеркнул серьезность данной дискуссии, напомнив, что Иран является участником ДНЯО с 1970 года. Он отметил, что, несмотря на полное соблюдение всех условий договора, страна неоднократно становилась объектом нападок. Багаи добавил, что государства-участники должны иметь возможность пользоваться преимуществами соглашения и реализовывать свои законные права, а не сталкиваться с постоянным давлением.
Тем не менее, Багаи заверил, что Иран остается в рамках ДНЯО и осознает свою ответственность до тех пор, пока сохраняет членство в этой организации.
Ранее, в конце сентября, иранский парламент заявил о намерении рассмотреть законопроект о выходе страны из ДНЯО. Заместитель спикера меджлиса Али Никзад уточнил, что соответствующий проект уже находится на рассмотрении, подчеркнув, что парламент не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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