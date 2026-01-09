Лариса Долина освободила квартиру Полины Лурье
Адвокат певицы рассказала, что знаменитость собирается передать покупательнице ключи от недвижимости 9 января.
Стало известно, что народная артистка России Лариса Долина выехала из скандально известной квартиры в центре Москвы и освободила ее для покупательницы Полины Лурье.
ПЕРЕЕЗД ДОЛИНОЙ
По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, певица сделала это минувшей ночью. Юрист рассказала РИА Новости, что Лариса Долина пока не передала жилплощадь Полине Лурье, но на ближайшее время у них запланирована встреча для передачи объекта недвижимости в Хамовниках.
Однако новая хозяйка знаменитой квартиры заявила, что не знает, освободила ли певица жилплощадь на самом деле.
«Пока (ключи – прим. НСН) не передала. Если она передаст мне ключи, я сообщу об этом. Договоренность такая есть. Но у нас много разных было договоренностей. Я очень надеюсь, что эта договоренность, конечно, будет реализована, но пока этого не произошло», - приводит слова Лурье издание «Фонтанка».
Покупательница объяснила, что процесс передачи квартиры и ключей от нее должен произойти с оформлением соответствующего акта. Пока, по словам женщины, этого сделано не было, поэтому зайти внутрь квартиры и посмотреть, что там, у Полины Лурье возможности нет.
В свою очередь адвокат звезды Мария Пухова объявила, что Долина передаст покупательнице ключи от квартиры 9 января. По данным ТАСС, это произойдет во второй половине дня в пятницу.
Между тем, издание писало, что охрана дома в Хамовниках, в котором находится экс-жилье Долиной, перекрыла доступ во двор и подъезд.
«В настоящий момент охрана не пускает никого из третьих лиц на дворовую территорию и в подъезд дома. Надеемся, что на нас это не распространится», - поделилась с агентством адвокат Лурье Свириденко.
Позже юрист в разговоре с Telegram-каналом «112» заявила, что Полина пока не может принять квартиру, потому что Долина просто не пришла на передачу ключей днем 9 января.
ПОСТОЯННЫЙ ПЕРЕНОС
Лариса Долина несколько раз переносила дату своего переезда из квартиры в Хамовниках.
Верховный суд вынес решение по делу Долиной — Лурье в конце осени прошлого года. В нижестоящих инстанциях звезда добилась возвращения проданной квартиры себе на том основании, что деньги с продажи забрали мошенники, то есть она была жертвой аферы. Однако позже Верховный суд отменил предыдущие решения, оставив право собственности за Лурье.
25 декабря 2025 года Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной из квартиры. Кроме того, суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Изначально певицу просили покинуть жилье до 30 декабря 2025 года. Однако Долина отказалась до Нового года освобождать скандальную квартиру и попросила перенести переезд на 5 января 2026 года.
До этого артистка через своего адвоката также передавала, что готова добровольно выехать из квартиры до 10 января. По словам Марии Пуховой, этот срок знаменитости нужен был для того, чтобы успеть собрать вещи.
Сама Лурье заявила, что не хочет выселять певицу из квартиры с помощью приставов.
«Лурье не хочет обращаться к приставам до 5 января, как, собственно, и после. Она надеется, что вся эта ситуация решится мирно, без необходимости применения принудительных мер», - говорила в конце декабря адвокат покупательницы.
В итоге 5 января дату переезда, по просьбе Долиной, перенесли на 9 января, писало РИА Новости. После выселения из квартиры вещи Долиной разместили на складе в центре Москвы.
По данным РИА Новости, там были электронное пианино, ростовая фигура и мультяшный портрет семьи знаменитости. Сообщалось, что на втором этаже склада хранилось свыше 300 коробок с личными вещами артистки, крупные сумки и рейлы с одеждой.
До этого адвокат Светлана Свириденко заявила, что планирует добиваться взыскания с Долиной компенсации судебных расходов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее писатель, сценарист Александр Цыпкин в интервью НСН назвал отмену «схемы Долиной» одним из главных событий 2025 года.
