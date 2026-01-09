Лариса Долина освободила квартиру Полины Лурье

ПЕРЕЕЗД ДОЛИНОЙ

По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, певица сделала это минувшей ночью. Юрист рассказала РИА Новости, что Лариса Долина пока не передала жилплощадь Полине Лурье, но на ближайшее время у них запланирована встреча для передачи объекта недвижимости в Хамовниках.

Однако новая хозяйка знаменитой квартиры заявила, что не знает, освободила ли певица жилплощадь на самом деле.