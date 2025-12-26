Адвокат рассказал, какую сумму Лурье может взыскать с Долиной
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье вправе взыскать с певицы миллионы рублей. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин.
Он пояснил, что речь идёт о компенсации за проживание народной артистки в квартире после заключения сделки без разрешения собственника.
По словам Жорина, Лурье имеет право взыскать с Долиной плату за фактическое пользование жильем, неосновательное обогащение или за убытки. При этом сумма будет определяться на основе рыночной ставки аренды аналогичной квартиры в Хамовниках.
«Примерный диапазон может составить от 200–400 тыс. рублей в месяц и выше. За полтора года сумма может исчисляться миллионами рублей», - заключил юрист.
Ранее Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которая была продана ею Лурье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мантуров заявил, что Россия опережает Украину по поставкам дронов на фронт
- Россиянам рассказали, каким будет курс доллара в 2026 году
- Адвокат рассказал, какую сумму Лурье может взыскать с Долиной
- Росгвардия помогла доставить женщину со схватками в роддом
- Безопасность москвичей на праздниках обеспечат более 2 тысяч сотрудников Росгвардии
- В Донецке мужчина устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете
- Росгвардия напомнила о важности тревожной кнопки в случае атак
- Росгвардия назвала самые частые преступления в новогодние праздники
- Песков: Состоялся контакт России и США по итогам поездки Дмитриева в Майами
- В Курской области погиб велосипедист, атакованный дроном ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru