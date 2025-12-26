Адвокат рассказал, какую сумму Лурье может взыскать с Долиной

Он пояснил, что речь идёт о компенсации за проживание народной артистки в квартире после заключения сделки без разрешения собственника.

По словам Жорина, Лурье имеет право взыскать с Долиной плату за фактическое пользование жильем, неосновательное обогащение или за убытки. При этом сумма будет определяться на основе рыночной ставки аренды аналогичной квартиры в Хамовниках.

«Примерный диапазон может составить от 200–400 тыс. рублей в месяц и выше. За полтора года сумма может исчисляться миллионами рублей», - заключил юрист.

Ранее Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которая была продана ею Лурье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».