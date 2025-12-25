Представитель Долиной опроверг сообщения о ее выезде из квартиры

Информация о том, что певица Лариса Долина якобы выехала из квартиры в Хамовниках после решения суда о выселении, не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя артистки Марию Пухову.

По ее словам, распространяемые в интернете сообщения не имеют отношения к реальной ситуации и являются недостоверными. Пухова отметила, что подобная информация появляется не впервые.

Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках

Ранее РИА Новости сообщило, что Долина покинула квартиру, опубликовав видеокадры, снятые у подъезда жилого дома.

На записи видно, как из здания выходят мужчина и женщина с закрытыми зонтами лицами и садятся в автомобиль. При этом, как следует из видео, у них не было чемоданов или других вещей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СудПевица

