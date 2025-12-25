Адвокат рассказала о состоянии Долиной после решения о выселении

Певица Лариса Долина чувствует себя нормально после решения Мосгорсуда о ее выселении из квартиры в Хамовниках. Об этом журналистам рассказала адвокат артистки Мария Пухова, сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд в четверг постановил выселить Долину из квартиры, приобретенной Полиной Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступает в силу немедленно. Представитель Лурье заявила, что певице предложено покинуть жилье добровольно в разумный срок, в противном случае вопросом займутся судебные приставы.