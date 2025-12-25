Адвокат рассказала о состоянии Долиной после решения о выселении
Певица Лариса Долина чувствует себя нормально после решения Мосгорсуда о ее выселении из квартиры в Хамовниках. Об этом журналистам рассказала адвокат артистки Мария Пухова, сообщает РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг постановил выселить Долину из квартиры, приобретенной Полиной Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступает в силу немедленно. Представитель Лурье заявила, что певице предложено покинуть жилье добровольно в разумный срок, в противном случае вопросом займутся судебные приставы.
В свою очередь адвокат Долиной пояснила, что для принудительного выселения необходимо возбуждение исполнительного производства, что возможно только после получения мотивированного решения суда. По ее словам, документ будет готов 30 декабря, поэтому у артистки есть время для выезда до окончания январских праздников.
Ранее Верховный суд признал Полину Лурье законной собственницей квартиры, отменив прежние решения, по которым жилье оставалось за Долиной. На время судебных разбирательств певица продолжала проживать в этой квартире, передает «Радиоточка НСН».
