Представители Лурье хотят взыскать с Долиной плату за проживание в квартире
Представители Полины Лурье рассматривают возможность подачи иска к певице Ларисе Долиной о взыскании неосновательного обогащения, связанного с проживанием в квартире после ее продажи. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, сообщает RT.
По ее словам, у собственницы есть право обратиться к судебным приставам для принудительного выселения артистки, однако Лурье не намерена прибегать к таким мерам.
Как подчеркнула адвокат, клиентка рассчитывает урегулировать ситуацию в досудебном порядке и завершить историю в максимально сжатые сроки.
Свириденко уточнила, что Долиной будет направлено юридическое требование с просьбой освободить квартиру в течение одного дня, передает «Радиоточка НСН».
