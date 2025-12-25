Представители Лурье хотят взыскать с Долиной плату за проживание в квартире

Представители Полины Лурье рассматривают возможность подачи иска к певице Ларисе Долиной о взыскании неосновательного обогащения, связанного с проживанием в квартире после ее продажи. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, сообщает RT.

По ее словам, у собственницы есть право обратиться к судебным приставам для принудительного выселения артистки, однако Лурье не намерена прибегать к таким мерам.

Как подчеркнула адвокат, клиентка рассчитывает урегулировать ситуацию в досудебном порядке и завершить историю в максимально сжатые сроки.

Свириденко уточнила, что Долиной будет направлено юридическое требование с просьбой освободить квартиру в течение одного дня, передает «Радиоточка НСН».

