Представители Лурье хотят взыскать с Долиной плату за проживание в квартире

Представители Полины Лурье рассматривают возможность подачи иска к певице Ларисе Долиной о взыскании неосновательного обогащения, связанного с проживанием в квартире после ее продажи. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, сообщает RT.

По ее словам, у собственницы есть право обратиться к судебным приставам для принудительного выселения артистки, однако Лурье не намерена прибегать к таким мерам.