Долина освободила квартиру, которую купила Лурье

Российская исполнительница Лариса Долина освободила квартиру в Москве, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, сообщает РИА со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.

В Москве отменили юбилейный концерт Долиной

По ее словам, певица пока не передала жилплощадь. Отмечается, что в ближайшее время запланирована встреча с продавцом для передачи недвижимости.

Ранее стало известно, что Лурье планирует принять жилье 9 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
