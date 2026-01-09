Долина освободила квартиру, которую купила Лурье
9 января 202600:20
Российская исполнительница Лариса Долина освободила квартиру в Москве, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, сообщает РИА со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.
По ее словам, певица пока не передала жилплощадь. Отмечается, что в ближайшее время запланирована встреча с продавцом для передачи недвижимости.
Ранее стало известно, что Лурье планирует принять жилье 9 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
