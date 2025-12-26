Адвокат Лурье заявила, что Долину попросили освободить квартиру до 30 декабря

Народную артистку РФ Ларису Долину попросили освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат купившей жилплощадь Полины Лурье Светлана Свириденко.

Представители Лурье хотят взыскать с Долиной плату за проживание в квартире

Юрист указала, что адвокат певицы ответила на просьбу отказом.

«Я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», - заключила Свириденко.

Ранее Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
