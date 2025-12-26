Адвокат Лурье заявила, что Долину попросили освободить квартиру до 30 декабря

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

В Крыму заявили об информационных атаках со стороны Украины

Россиянам рассказали, как восстановить питание после праздников

Адвокат раскрыл, почему регионы не могут менять требования к тонировке автомобилей

В России объяснили, кому навредят канцерогены в китайских покрышках

Политолог Ордуханян: Поездка Зеленского в США станет для него холодным душем

Ветеринар предупредил об опасности импортного корма для животных

Захарова: Россия не отступает от своих позиций по конфликту на Украине

Какие проблемы ждут россиян после перехода на шестидневку

Ранее Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

«Я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», - заключила Свириденко.

Юрист указала, что адвокат певицы ответила на просьбу отказом.

Народную артистку РФ Ларису Долину попросили освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат купившей жилплощадь Полины Лурье Светлана Свириденко.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: