Адвокат Лурье заявила, что Долину попросили освободить квартиру до 30 декабря
26 декабря 202518:11
Народную артистку РФ Ларису Долину попросили освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат купившей жилплощадь Полины Лурье Светлана Свириденко.
Юрист указала, что адвокат певицы ответила на просьбу отказом.
«Я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», - заключила Свириденко.
Ранее Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Какие проблемы ждут россиян после перехода на шестидневку
- Захарова: Россия не отступает от своих позиций по конфликту на Украине
- Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище
- Ветеринар предупредил об опасности импортного корма для животных
- Политолог Ордуханян: Поездка Зеленского в США станет для него холодным душем
- В России объяснили, кому навредят канцерогены в китайских покрышках
- «Дороже Турции»: В туристической отрасли назвали проблемы российской санаториев
- Адвокат раскрыл, почему регионы не могут менять требования к тонировке автомобилей
- Россиянам рассказали, как восстановить питание после праздников
- В Крыму заявили об информационных атаках со стороны Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru