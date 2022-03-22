«Крафт, бульдог и варежка!» Кто займет место McDonald's в России
Васильчук обещает удивить москвичей концептуальным «Рестомаркетом», Тимати грозит вырасти в «крафтового гиганта», а матрешка уже на Пушкинской площади.
Пока McDonald's решает, возвращаться ли в Россию, количество желающих занять его нишу увеличивается.
О желании создать сеть фастфуда заявил владелец «Чайхоны №1» Алексей Васильчук. Кроме того, о подаче заявки на грант столичных властей объявил рэпер Тимати, в свое время открывший Black Star Burger, а на днях выступивший на митинг-концерте «Крымская весна».
«БУЛЬДОГ» ВАСИЛЬЧУКА И КРАФТОВЫЙ ТИМАТИ
«Мы создаем новые концепции демократичного формата на фудхоллах. Мы хотим развивать именно их, уже некоторые даже начали открывать. Кроме того, мы собираемся развивать нашу сеть фастфуда Hot Dog Bulldog. Сейчас мы постараемся компенсировать для москвичей McDonald's. На фудхоллах у нас будут разные концепции ресторанов: итальянские, восточные и другие. Всего около шести концепций у нас будет с разными названиями, под общей концепцией "Рестомаркет"», - сказал Васильчук в интервью агентству городских новостей «Москва».
По его словам, до конца года планируется открыть несколько десятков точек, в том числе, не менее двух – до мая.
Васильчук подтвердил, что подал заявку на грант правительства Москвы на развитие сетей ресторанов быстрого питания.
Со своей стороны, Тимати утверждает, что его «крафтовый фастфуд» не является заменой McDonald's.
«Мы не собираемся заменять McDonald's, мы предложим альтернативу, более свежую, интересную и современную, и самое главное российского производства на 100%. "Мак" - это промышленный масштаб, мы стартуем с крафтовым фастфудом, соответственно качество при равном чеке будет много выше. Обкатать и удержать его на объеме 5-10 точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта», - сказа Тимур Юнусов всё тому же агентству «Москва».
Артист признался, что, по его «скромному мнению», имеет «лучшую в стране экспертизу в фастфуде» и за год намерен освоить около пяти точек для старта.
МАТРЕШКА, ВАРЕЖКА И БОДИПОЗИТИВ
На фоне ситуации вокруг Украины McDonald`s объявил о временном закрытии 850 ресторанов в России с 14 марта.
За несколько дней до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город выделит 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети быстрого питания в освобождающейся нише.
При этом он высказал мнение, что за полгода-год всю сеть McDonald’s в нашей стране можно будет заместить российскими предприятиями.
В этот же день, 10 марта, экс-президент России, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал «привет» McDonald`s.
«Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет "Макдоналдсу"!» - написал Медведев «ВКонтакте».
Помимо Тимати и Васильчука о желании начать работу в России заявила турецкая сеть ресторанов быстрого питания Chitir Chicken.
По данным Ura.ru, речь идет об открытии до десяти ресторанов Chitir Chicken в городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, после чего возможно создание 500-600 точек по франшизе.
Символично, что вскоре после закрытия легендарного McDonald`s на Пушкинской площади, который стал первым рестораном, открывшемся в нашей стране 31 января 1990 года, около него появился продуктовый фургон в виде матрешки, так называемый фуд-трак.
Глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк сказал РБК, что из этих «матрешек» будут продавать «бургеры и блины».
Вполне возможно, что «патриотичной» заменой McDonald`s может стать не фастфуд, а «варежка».
Национальная ассоциация кулинаров России уже заявила о готовности за три месяца разработать «русское меню».
По мнению президента этой организации Анны Жуковой, вместо бургеров можно продавать «варежку» — булочку с разными начинками внутри, а колу заменить натуральными лимонадами.
«Гостям русской сети ресторанов быстрого питания вместо западного вредного и надоевшего многим фастфуда мы бы могли предложить любимую традиционную выпечку и блины, оригинальные русские закуски и салаты», - предположила Жукова.
При этом с такой заменой вряд ли согласится сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, приковавший себя наручниками к двери одного из ресторанов McDonald`s после новости об их закрытии
270-килораммовый музыкант написал в Telegram целый манифест, в котором признался, что его ценности связаны с бодипозитивом, однако теперь его насильственным образом лишили права есть еду, «которую я ел всю жизнь».
ПА-РА-ПА-ПА-ПААМ!
Какие еще альтернативы?
В конце января стало известно, что российский боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов открывает в Москве сеть ресторанов быстрого питания «M-eat by Khabib».
Также сообщалось, что юморист Михаил Галустян вместе с бизнесменом Алексеем Васильчуком открыл в Москве ресторан быстрого питания «Кому люлей?!», в меню которого шаурма с люля из курицы, баранины и говядины, картофель-фри и варианты без мяса.
Кроме того, сам McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию в России бренда «Па-ра-па-па-паам».
Название бренда связано с известным мотивом из рекламного ролика компании. Его планируется зарегистрировать по классу, дающему право открытия ресторана. В McDonald's подтвердили ТАСС, что с помощью этой торговой марки хотят защитить свой бренд.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, «бургер на сегодня не является каким-то защищенным авторским правом блюдом и в нем нет ничего сверхъестественного».
Ранее сообщалось, что в России составлен список из нескольких десятков компаний, которые могут быть национализированы в качестве ответных санкций на заморозку российских счетов за рубежом и новые санкции в отношении бизнесменов и политиков. В их числе оказался и McDonald's,
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