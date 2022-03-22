«Крафт, бульдог и варежка!» Кто займет место McDonald's в России

МАТРЕШКА, ВАРЕЖКА И БОДИПОЗИТИВ

На фоне ситуации вокруг Украины McDonald`s объявил о временном закрытии 850 ресторанов в России с 14 марта.

За несколько дней до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город выделит 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети быстрого питания в освобождающейся нише.

При этом он высказал мнение, что за полгода-год всю сеть McDonald’s в нашей стране можно будет заместить российскими предприятиями.

В этот же день, 10 марта, экс-президент России, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал «привет» McDonald`s.

«Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет "Макдоналдсу"!» - написал Медведев «ВКонтакте».

Помимо Тимати и Васильчука о желании начать работу в России заявила турецкая сеть ресторанов быстрого питания Chitir Chicken.

По данным Ura.ru, речь идет об открытии до десяти ресторанов Chitir Chicken в городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, после чего возможно создание 500-600 точек по франшизе.

Символично, что вскоре после закрытия легендарного McDonald`s на Пушкинской площади, который стал первым рестораном, открывшемся в нашей стране 31 января 1990 года, около него появился продуктовый фургон в виде матрешки, так называемый фуд-трак.

Глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк сказал РБК, что из этих «матрешек» будут продавать «бургеры и блины».

Вполне возможно, что «патриотичной» заменой McDonald`s может стать не фастфуд, а «варежка».

Национальная ассоциация кулинаров России уже заявила о готовности за три месяца разработать «русское меню».

По мнению президента этой организации Анны Жуковой, вместо бургеров можно продавать «варежку» — булочку с разными начинками внутри, а колу заменить натуральными лимонадами.

«Гостям русской сети ресторанов быстрого питания вместо западного вредного и надоевшего многим фастфуда мы бы могли предложить любимую традиционную выпечку и блины, оригинальные русские закуски и салаты», - предположила Жукова.

При этом с такой заменой вряд ли согласится сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, приковавший себя наручниками к двери одного из ресторанов McDonald`s после новости об их закрытии

270-килораммовый музыкант написал в Telegram целый манифест, в котором признался, что его ценности связаны с бодипозитивом, однако теперь его насильственным образом лишили права есть еду, «которую я ел всю жизнь».