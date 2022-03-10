«Привет «Макдональдсу». Медведев прокомментировал уход иностранных компаний из России

По его мнению, это «чистая политика», и политиканы оказывают «жёсткое давление на акционеров предприятий», которые, «прогибаясь под санкциями, фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы.

Он отметил, что правительство России уже «занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций».

Медведев также передал привет компании McDonald's и подчеркнул, что иностранным компаниям будет непросто вернуться в Россию, так как после санкций 2014 года Россия научилась отвечать на подобные действия.

«За прошедшее время нашей стране... удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест российской недвижимости в ЕС и США в ответ на возможную национализацию иностранных предприятий в России повлечёт обоюдно негативные последствия.

