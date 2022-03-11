Кулинары предложили создать «русское меню» для заведений общепита

По словам Жуковой, создание меню с технологическими картами займет около трех месяцев. Отмечается, что на протяжении последних лет шеф-повара уделяли большое внимание изучению и популяризации традиционной русской кухни, и многие рецепты необходимо будет лишь доработать. Привлечь к созданию меню планируется Федерацию рестораторов и отельеров России и проект «Гастрономическая карта России».

«Гостям русской сети ресторанов быстрого питания вместо западного вредного и надоевшего многим фастфуда мы бы могли предложить любимую традиционную выпечку и блины, оригинальные русские закуски и салаты, хороший ассортимент первых и вторых горячих блюд, приготовленных из региональных продуктов в современной интерпретации, интересной и удобной для потребителей», — рассказала Жукова.

Так, глава Национальной ассоциации кулинаров предложила продавать вместо бургеров «варежку» — булочку с разными начинками внутри, а колу заменить натуральными лимонадами.

Ранее McDonalds объявила о решении приостановить деятельность в РФ на фоне специальной операции на Украине. Сеть ресторанов быстрого питания временно закроет все свои точки на территории России, пишет «Свободная пресса». Американскую компанию внесли в список кандидатов на национализацию, отмечает Ura.ru.

