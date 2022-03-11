Кулинары предложили создать «русское меню» для заведений общепита
Национальная ассоциация кулинаров России готова разработать «русское меню» на основе традиционных рецептов для сетевых заведений общепита, которые смогли бы заменить рестораны быстрого питания McDonalds. Об этом заявила президент организации Анна Жукова в беседе с ТАСС.
По словам Жуковой, создание меню с технологическими картами займет около трех месяцев. Отмечается, что на протяжении последних лет шеф-повара уделяли большое внимание изучению и популяризации традиционной русской кухни, и многие рецепты необходимо будет лишь доработать. Привлечь к созданию меню планируется Федерацию рестораторов и отельеров России и проект «Гастрономическая карта России».
«Гостям русской сети ресторанов быстрого питания вместо западного вредного и надоевшего многим фастфуда мы бы могли предложить любимую традиционную выпечку и блины, оригинальные русские закуски и салаты, хороший ассортимент первых и вторых горячих блюд, приготовленных из региональных продуктов в современной интерпретации, интересной и удобной для потребителей», — рассказала Жукова.
Так, глава Национальной ассоциации кулинаров предложила продавать вместо бургеров «варежку» — булочку с разными начинками внутри, а колу заменить натуральными лимонадами.
Ранее McDonalds объявила о решении приостановить деятельность в РФ на фоне специальной операции на Украине. Сеть ресторанов быстрого питания временно закроет все свои точки на территории России, пишет «Свободная пресса». Американскую компанию внесли в список кандидатов на национализацию, отмечает Ura.ru.
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