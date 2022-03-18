В России могут появиться турецкие рестораны быстрого питания Chitir Chicken

Как сообщил эксперт, на следующей неделе представители турецкого общепита и управляющие российских ТЦ могут подписать договоры о сотрудничестве и контракты об аренде.

«Около 3—4 недель компании понадобится на ремонт помещений в РФ и на ввоз всего необходимого для запуска работы», — подчеркнул Шакиров.

Пока речь идет об открытии до десяти ресторанов Chitir Chicken в городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге. В дальнейшем в РФ могут создать сеть франчайзи-партнеров с 500-600 точками, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что рестораны McDonald’s приостановят работу в России. Ожидается, что популярные заведения вновь откроются через полтора месяца, отмечает телеканал «360».

