В России могут появиться турецкие рестораны быстрого питания Chitir Chicken

Турецкая сеть ресторанов быстрого питания Chitir Chicken может начать работу в России и заменить ушедших из страны продавцов фастфуда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова.

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Как сообщил эксперт, на следующей неделе представители турецкого общепита и управляющие российских ТЦ могут подписать договоры о сотрудничестве и контракты об аренде.

«Около 3—4 недель компании понадобится на ремонт помещений в РФ и на ввоз всего необходимого для запуска работы», — подчеркнул Шакиров.

Пока речь идет об открытии до десяти ресторанов Chitir Chicken в городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге. В дальнейшем в РФ могут создать сеть франчайзи-партнеров с 500-600 точками, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что рестораны McDonald’s приостановят работу в России. Ожидается, что популярные заведения вновь откроются через полтора месяца, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Фастфуд
ТЕГИ:ТурцияРоссияРесторанФастфуд
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