По словам Трампа, лидеры намерены обсудить новые возможности для трех стран.

Планируется, что трехсторонняя встреча продлится час. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что продолжительность переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина лидеры определят самостоятельно.

Тема Украины не будет обсуждаться на переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, однако продолжительность встречи никто ограничивать на практике не будет, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

«Мы хорошо знаем позицию Китая: украинская тема там обсуждаться не будет. А глубоко обсуждать тему взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе они вряд ли будут, потому что слишком различные позиции по этим вопросам. У нас с Китаем развивается сотрудничество по всем линиям. Американцы пытаются где-то надавить на страны этого региона, они заинтересованы в своей прибыли, у них свои национальные интересы. Если появится какая-то тема общего характера, естественно, регламент может быть нарушен. В целом регламент обычно указывается, но он, как правило, не соблюдается. А что, если встреча закончится за 40 минут — это тоже нарушение регламента? Поэтому дело не в регламенте, а в том, как пойдет встреча, кто из лидеров какую тему поднимет», — пояснил дипломат.

По его словам, особый интерес к встрече проявляют европейские страны.

«Но что интересно: за этой встречей очень внимательно будет наблюдать Европа. Потому что они, конечно, ожидают встречу Трампа с Путиным», - добавил он.

РЕАКЦИЯ В МИРЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Западные СМИ проводят параллели с Ялтинской конференцией 1945 года и обращают внимание на тревогу европейских союзников США. Там считают, что историческая встреча может затронуть вопросы урегулирования конфликта на Украине без участия Киева, ядерного разоружения, отношений Москвы и Вашингтона и борьбы за влияние в мире.

При этом отмечается, что у трех лидеров разные цели: Путин якобы рассчитывает обсудить конфликт на Украине, Трамп хочет поднять вопрос ядерного разоружения, а Пекин не заинтересован в таком формате переговоров по ядерным вооружениям, пишет Reuters.