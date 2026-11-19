Отличные отношения: О чем договорятся Путин, Трамп и Си на «исторической» встрече
Путин и Трамп провели отдельную встречу в Шэньчжэне, лидеры готовятся к трехсторонним переговорам с участием Си Цзиньпина, которые уже нарекли историческим событием.
Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдут 19 ноября в 09:30 по московскому времени. Это первая встреча лидеров трех стран в таком составе. При этом переговоры Путина и Си Цзиньпина уже состоялись 18 ноября, также Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Трамп заявил об «отличных отношениях» с Путиным на встрече в рамках АТЭС. По его словам, переговоры могут принести отличные результаты.
Путин в открытой части встречи заявлений не делал. С российской стороны в переговорах также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Президент США Дональд Трамп ожидает, что трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином станет историческим событием. Об этом он заявил, выступая на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, в рамках которого и состоятся переговоры лидеров трех стран.
По словам Трампа, лидеры намерены обсудить новые возможности для трех стран.
Планируется, что трехсторонняя встреча продлится час. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что продолжительность переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина лидеры определят самостоятельно.
Тема Украины не будет обсуждаться на переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, однако продолжительность встречи никто ограничивать на практике не будет, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
«Мы хорошо знаем позицию Китая: украинская тема там обсуждаться не будет. А глубоко обсуждать тему взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе они вряд ли будут, потому что слишком различные позиции по этим вопросам. У нас с Китаем развивается сотрудничество по всем линиям. Американцы пытаются где-то надавить на страны этого региона, они заинтересованы в своей прибыли, у них свои национальные интересы. Если появится какая-то тема общего характера, естественно, регламент может быть нарушен. В целом регламент обычно указывается, но он, как правило, не соблюдается. А что, если встреча закончится за 40 минут — это тоже нарушение регламента? Поэтому дело не в регламенте, а в том, как пойдет встреча, кто из лидеров какую тему поднимет», — пояснил дипломат.
По его словам, особый интерес к встрече проявляют европейские страны.
«Но что интересно: за этой встречей очень внимательно будет наблюдать Европа. Потому что они, конечно, ожидают встречу Трампа с Путиным», - добавил он.
РЕАКЦИЯ В МИРЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Западные СМИ проводят параллели с Ялтинской конференцией 1945 года и обращают внимание на тревогу европейских союзников США. Там считают, что историческая встреча может затронуть вопросы урегулирования конфликта на Украине без участия Киева, ядерного разоружения, отношений Москвы и Вашингтона и борьбы за влияние в мире.
При этом отмечается, что у трех лидеров разные цели: Путин якобы рассчитывает обсудить конфликт на Украине, Трамп хочет поднять вопрос ядерного разоружения, а Пекин не заинтересован в таком формате переговоров по ядерным вооружениям, пишет Reuters.
А вот в Associated Press вышел материал о том, что главные вопросы Трамп и Путин, вероятно, обсудят вдвоем. Например, ядерные вооружения и завершение войны на Украине. Издание также обращает внимание на ухудшение отношений Вашингтона с Киевом накануне саммита.
В Европе же больше всего переживают, что лидеры будут решать будущее Украины без участия Киева и европейских партнеров. Об этом пишет Euronews.
В целом союзники Вашингтона обеспокоены непредсказуемостью Трампа на переговорах с Путиным и Си, передает Axios. Европейские дипломаты ждут «плохих новостей».
Трёхсторонние переговоры лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина важны как начало общения трёх держав на высшем уровне, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, на встрече «три наиболее сильные державы мира будут обсуждать устройство этого самого мира».
«И эти обсуждения повлияют на всё, включая вопрос Украины, даже если его прямо не затронут», — указал Риттер.
Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев заявил НСН, что встреча лидеров России, США и Китая пугает мировые элиты, потому что она подтвердит, что Москве невозможно нанести стратегическое поражение.
«Ведь эта тройка фактически составляет большинство в составе постоянных членов Совбеза ООН. А значит, в их повестке будут самые глобальные вызовы, с которыми столкнулось человечество. Это и реформы ООН, и стремительное развитие ИИ, и экологическая повестка. Из троих участников вероятного саммита, по крайней мере, двое одинаково видят мир, его устройство и будущее человечества. Обсуждая украинский вопрос, они будут говорить не об Украине, а о системе гарантий для всех и во всем мире», - отметил он.
Президент России Владимир Путин накануне рассказал об ожиданиях от трехсторонней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
«Ожидаю большую потенциальную пользу от предстоящих трехсторонних встреч между лидерами России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита», — поделился российский президент.
А президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином будет обсуждать ядерное разоружение. Он добавил, что трёхсторонняя встреча будет посвящена в том числе экономике и торговле.
Ранее председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин допустил, что в условиях формирования многополярного мира Россия, США и Китай могут создать треугольник, который разграничит сферы влияния, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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