«Незащищенный бургер»: Ресторатор объяснил, что грозит McDonald's в России

Корпорация должна решить, готова ли пожертвовать всем своим зданиями и оборудованием, заявил Игорь Бухаров.

Корпорация McDonald's приняла решение уйти из России исключительно по политическим мотивам, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта заявил, что в течение полугода-года всю сеть McDonald's можно заместить отечественными предприятиями. По его словам, продукты в сети на 99% поступают от российских поставщиков. В свою очередь спикер Госдумы Володин на заседании призвал открыть на месте ресторанов McDonald’s сеть «У дяди Вани». Бухаров отметил, что корпорация имела ряд преференций в России.

«Это пока все разговоры. Нужно понимать подоплеку всего этого. Люди, которые ходили в McDonald's, могут найти те же самые блюда в других кафе, потому что сегодня бургеры делают практически любые рестораны. Но большая корпорация имела различные преференции. Их заводили в торговые центры как якорных арендаторов. Они заключали договора на 25 лет всегда, это их стандартны. Наверное, дальше встанет вопрос о том, можно ли предъявить им преднамеренное банкротство, потому что все работает, спрос есть, продукты производятся на территории России, но уходят они именно по политическим мотивам», - сказал Бухаров.

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По его словам, руководство McDonald's должно решить, будет ли отдавать свои здания для новых российских сетей общественного питания.

«Бургер на сегодня не является каким-то защищенным авторским правом блюдом. Булочки производятся в России. В этом смысле в бургере нет ничего сверхъестественного. В свое время McDonald’s уходил из разных стран. Тут больше речь о том, что это их инвестиции в здания, которые они построили, в оборудование. Корпорация должна для себя принять решение, будет ли все это отдавать», - отметил Бухаров.

Ресторатор также прокомментировал распоряжение Собянина о выделении 500 млн рублей на льготное кредитование для создания сети быстрого питания в нише, которую освобождают иностранные компании.

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«На 500 миллионов, конечно, нельзя построить такую же сеть, как McDonald’s. У нее собственные предприятия, отдельно стоящие здания. Но предпринимательская инициатива на сегодняшний день есть, новые российские сети ресторанов могут заработать. Только надо понимать, что дальше это будет зависеть от покупательской способности населения», - отметил Бухаров.

Западные страны начали вводить санкции после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РесторанБанкротствоMcDonald’sРоссия
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