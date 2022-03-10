«Незащищенный бургер»: Ресторатор объяснил, что грозит McDonald's в России

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта заявил, что в течение полугода-года всю сеть McDonald's можно заместить отечественными предприятиями. По его словам, продукты в сети на 99% поступают от российских поставщиков. В свою очередь спикер Госдумы Володин на заседании призвал открыть на месте ресторанов McDonald’s сеть «У дяди Вани». Бухаров отметил, что корпорация имела ряд преференций в России.

«Это пока все разговоры. Нужно понимать подоплеку всего этого. Люди, которые ходили в McDonald's, могут найти те же самые блюда в других кафе, потому что сегодня бургеры делают практически любые рестораны. Но большая корпорация имела различные преференции. Их заводили в торговые центры как якорных арендаторов. Они заключали договора на 25 лет всегда, это их стандартны. Наверное, дальше встанет вопрос о том, можно ли предъявить им преднамеренное банкротство, потому что все работает, спрос есть, продукты производятся на территории России, но уходят они именно по политическим мотивам», - сказал Бухаров.