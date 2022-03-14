Оштрафован сын Сафронова, приковавший себя к McDonald's
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, в знак протеста против закрытия McDonald's в России приковал себя наручниками к ресторану этой сети, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в Москве у станции метро «Пушкинская». На молодого человека составили протокол об административном нарушении. Также Сафронов-Затравкин вылаждил на своей странице в Telegram собственноручно написанный манифест о том, что настоящие санкции являются «экономическим и психологическим геноцидом» россиян.
Ранее в McDonald's заявили, что все рестораны сети в России будут закрыты с 14 марта в связи с возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».
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