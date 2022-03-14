Основатель «Теремка» заявил, что в РФ никто не сможет занять место McDonald’s

По его мнению, в РФ никто не умеет делать «так, как они», поэтому никто в стране не способен занять место этой сети ресторанов быстрого питания.

Бизнесмен подчеркнул, что McDonald’s изначально создавался «технологически как бизнес для работы по экстремально низким ценам», поэтому и отличался низкими средними чеком и ценой блюд.

«Всё это появляется за счёт десятилетий тяжёлого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да ещё и с помощью стимулирующих развитие мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще», — заключил Гончаров.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал привет McDonald's и заявил, что в России умеют делать «булки и котлеты, причём отличного качества», сообщает RT.

