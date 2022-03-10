Собянин: Москва выделит 500 млн рублей на новые сети быстрого питания
Москва выделит 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети быстрого питания в нише, которую освобождают иностранные компании. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, за полгода-год всю сеть McDonald’s в нашей стране можно будет заместить российскими предприятиями. Он отметил, что продукты в компании на 99% поступают именно от российских поставщиков.
Собянин также сообщил, что правительство призывает вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать кадровый потенциал, который работает в McDonald's.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что инициатива о национализации иностранных компаний, уходящих из России, в том числе McDonald's, направлена не на «присвоение» западного имущества, а на давление на бизнес.
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