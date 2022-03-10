Собянин: Москва выделит 500 млн рублей на новые сети быстрого питания

Москва выделит 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети быстрого питания в нише, которую освобождают иностранные компании. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за полгода-год всю сеть McDonald’s в нашей стране можно будет заместить российскими предприятиями. Он отметил, что продукты в компании на 99% поступают именно от российских поставщиков.