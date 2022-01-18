«Решают кошельком»: Ресторатор сравнил бистро Тимати и Хабиба

«Мне непонятно, что будет в ресторане Нурмагомедова. Стейк-хаус или что-то другое? Концепция тоже: будет ли это инвестирование собственных средств или привлеченных. Или это вообще будет франшиза. Этим нужно управлять и понимать, как это делается. У нас артисты делали много брендовых ресторанов, но у людей все равно ассоциации такие: если ты назвал заведение своим именем, значит, ты там сидишь. Все думают: сегодня нет Нурмагомедова или Тимати – приду в следующий раз», - отметил он.

При этом ресторатор считает, что в заведении всё же главной должна быть еда, а не имя владельца.

«Нравится им она или нет – тут уже каждый соискатель решает своим кошельком. Раскрутка бренда – всегда очень серьезная вещь. Тимати смог привлечь через свой Instagram большое количество людей в каждую точку, которую он открывал. Я не знаю, пойдут ли поклонники Нурмагомедова за тем, что он предлагает», - подметил предприниматель.