«Решают кошельком»: Ресторатор сравнил бистро Тимати и Хабиба
По словам ресторатора Игоря Бухарова, неизвестно, окажутся ли поклонники Хабиба Нурмагомедова такими же активными, как фанаты Тимати, для того, чтобы прийти в новый ресторан бойца.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что посетители пойдут в ресторан бойца Хабиба Нурмагомедова не за его именем, а за качественной едой.
Ранее стало известно, что бывший чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов открывает в Москве сеть ресторанов быстрого питания «M-eat by Khabib». Первое заведение уже заработало в деловом центре «Москва-Сити».
«Мне непонятно, что будет в ресторане Нурмагомедова. Стейк-хаус или что-то другое? Концепция тоже: будет ли это инвестирование собственных средств или привлеченных. Или это вообще будет франшиза. Этим нужно управлять и понимать, как это делается. У нас артисты делали много брендовых ресторанов, но у людей все равно ассоциации такие: если ты назвал заведение своим именем, значит, ты там сидишь. Все думают: сегодня нет Нурмагомедова или Тимати – приду в следующий раз», - отметил он.
При этом ресторатор считает, что в заведении всё же главной должна быть еда, а не имя владельца.
«Нравится им она или нет – тут уже каждый соискатель решает своим кошельком. Раскрутка бренда – всегда очень серьезная вещь. Тимати смог привлечь через свой Instagram большое количество людей в каждую точку, которую он открывал. Я не знаю, пойдут ли поклонники Нурмагомедова за тем, что он предлагает», - подметил предприниматель.
При этом, по его словам, сеть Хабиба с экономической точки зрения выгоднее, чем рестораны высокой ценовой категории.
«Нет ресторанов быстрого питания. Fast-food означает «предприятия быстрого обслуживания». Быстро поесть можно и в трехзвездочном мишленовском ресторане. Но сегодня предприятия быстрого обслуживания эффективней, потому что это соотношение цена-качество. В это сегодня вкладывают быстрее, чем в ресторан высокой кухни», - заключил Бухаров.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что имени Хабиба Нурмагомедова для раскрутки ресторана хватит только на первое время, так как с сетью надо усердно работать.
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