У закрытого «Макдоналдса» на Пушкинской появилась матрешка с блинами

«В ЦАО 16 штук фудтраков-матрешек», - отметил Немерюк.

Ранее McDonald's объявил, что временно закрывает в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины.



Несколько дней назад сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, в знак протеста против закрытия «Макдоналдс» в России приковал себя наручниками к двери ресторана.

Музыкант также написал манифест в Telegram, в котором признался, что весит более 270 кг, его ценности связаны с бодипозитивом, однако теперь его насильственным образом лишили права есть еду, «которую я ел всю жизнь».

Первый российский ресторан «Макдоналдс» открылся в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года.

