У закрытого «Макдоналдса» на Пушкинской появилась матрешка с блинами

В Москве рядом с закрывшимся легендарным «Макдоналдсом» у метро «Пушкинская» появился продуктовый фургон в виде матрешки, сообщает РБК.

Как отметил глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк, из этих «матрешек» будут продавать «бургеры и блины».

Оштрафован сын Сафронова, приковавший себя к McDonald's

«В ЦАО 16 штук фудтраков-матрешек», - отметил Немерюк.

Ранее McDonald's объявил, что временно закрывает в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины.

Несколько дней назад сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, в знак протеста против закрытия «Макдоналдс» в России приковал себя наручниками к двери ресторана.

Музыкант также написал манифест в Telegram, в котором признался, что весит более 270 кг, его ценности связаны с бодипозитивом, однако теперь его насильственным образом лишили права есть еду, «которую я ел всю жизнь».

Первый российский ресторан «Макдоналдс» открылся в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ФастфудМоскваMcDonald’s
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