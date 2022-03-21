Тимати планирует создать в Москве сеть точек быстрого питания

Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на получение гранта от столичного правительства на открытие новой сети крафтового фастфуда. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

«Планирую за год освоить около пяти точек для старта», - цитирует его агентство.

В настоящее время ведется работа над выбором названия сети. Юнусов отметил, что это не попытка замены McDonald's, альтернатива, по его словам, будет «крафтовым», полностью российского производства и выше качеством при той же стоимости чека.

В планах рэпера открыть 5 точек за год. Ранее СМИ сообщали, что Тимур Юнусов покинул бренд Black Star, но сохранил долю в сети ресторанов Black Star Burger.





