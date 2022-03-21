Тимати планирует создать в Москве сеть точек быстрого питания
Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на получение гранта от столичного правительства на открытие новой сети крафтового фастфуда. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».
«Планирую за год освоить около пяти точек для старта», - цитирует его агентство.
В настоящее время ведется работа над выбором названия сети. Юнусов отметил, что это не попытка замены McDonald's, альтернатива, по его словам, будет «крафтовым», полностью российского производства и выше качеством при той же стоимости чека.
В планах рэпера открыть 5 точек за год. Ранее СМИ сообщали, что Тимур Юнусов покинул бренд Black Star, но сохранил долю в сети ресторанов Black Star Burger.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- Тимати планирует создать в Москве сеть точек быстрого питания
- Путин и Мишустин выразили соболезнования Китаю в связи с авиакатастрофой
- СМИ: Вера Брежнева уехала в Польшу
- СМИ: Сбербанк и VK собираются продать «Кухню на районе»
- Кадыров отправил дополнительные войска спецназа на Украину
- Bloomberg: В Великобритании временно национализируют «дочку» «Газпрома»
- В офисе Зеленского осудили призывы к насилию над россиянами
- Минобороны рассказало об эффективности комплекса «Кинжал»
- МИД РФ: Заявления Байдена в адрес Путина ставят отношения двух стран на грань разрыва
- Глава СПЧ Фадеев предложил запретить иностранные водительские права в такси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru