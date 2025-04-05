Клиническая смерть и сепсис: В Таиланде умер рэпер Паша Техник
Накануне в генконсульстве России в Пхукете подтвердили информацию о смерти музыканта.
В Таиланде в одной из больниц скончался российский рэпер Паша Техник. В последнее время информация о его смерти появлялась в Сети несколько раз, однако родственники и знакомые музыканта опровергали ее. Он находился в тяжелом состоянии и даже пережил клиническую смерть. Рэпера подключили к ИВЛ. По данным СМИ, причиной его смерти стал септический шок.
СМЕРТЬ ТЕХНИКА
Генеральный консул России в Пхукете Егор Иванов подтвердил информацию о смерти российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в Таиланде. По словам дипломата, представители дипмиссии контактируют с медицинским учреждением, в котором находился музыкант, а также с представителями его родственников. Генконсул отметил, что ведомство продолжает оказывать им содействие, в том числе в возвращении тела на родину.
«Подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина России П. Н. Ивлева. Выражаем соболезнования его родным и близким», - объявил Иванов в беседе с РИА Новости.
Вечером 4 апреля Telegram-канал «Выжившие» сообщил о резком ухудшении состояния здоровья рэпера. Через некоторое время стало известно, что врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть музыканта. Позже бывшая жена рэпера Ева Карицкая подтвердила информацию о его смерти.
«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», - написала Карицкая на своей странице в одной из соцсетей.
По данным Telegram-канала «Shot», причиной смерти российского рэпера стал септический шок. Отмечается, что медики предприняли все усилия для того, чтобы спасти музыканта. Известно, что Павел был введен в искусственную кому, его подключили к аппарату ЭКМО из-за прекращения функции легких. Однако болезнь продолжала прогрессировать, и сепсис перешел в септический шок, что привело к летальному исходу, передает канал.
БОЛЬНИЦА. КОМА. ИВЛ.
27 марта стало известно, что Пашу Техника в критическом состоянии доставили в одну из больниц Таиланда. По данным СМИ, причиной госпитализации могла стать передозировка запрещенными веществами. При этом друзья рэпера говорили, что музыканта якобы мог отравить один из фанатов, который присутствовал на вечеринке.
Позже менеджер артиста Марк Флинк сообщил, что Техника ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Также отмечалось, что музыкант находился на ЭКМО, так как у него было поражено почти 100% легких и были замечены серьезные нарушения в работе печени. Он находился в реанимации.
Согласно информации СМИ, у Павла диагностировали пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность. Сообщалось, что у Техника возникли проблемы с почками и осложнения с головным мозгом. Для его спасения в Таиланд из Москвы был направлен ведущий специалист НИИ им. Склифосовского.
1 апреля в интервью изданию «Аif.ru» Марк сообщил, что рэперу не хватает нужных лекарств для лечения. По его словам, их просто не было в Таиланде. В связи с этим Флинк пообещал в ближайшее время вылететь туда, чтобы привезти Технику лекарства.
2 апреля бывшая жена Павла заявила, что его следует перевезти в другую больницу, но подчеркнула, что пока это сделать невозможно из-за состояния рэпера. В своих соцсетях Карицкая также писала, что для спасения музыканта необходимо примерно 12 млн рублей. Сообщалось, что часть суммы родственникам Техника предоставил один из известных треш-стримеров.
4 апреля стало известно, что музыкант пережил клиническую смерть.
«Умер, завели, динамика положительная», - написал Telegram-канал Паши Техника.
ТЮРЬМА И НОВЫЙ ХАЙП
Паша Техник родился в Москве в 1984 году. Его творческий путь начался в нулевых годах с группы «Kunteynir». Он стал известной фигурой в русском рэпе благодаря своему провокационному стилю в творчестве и вызывающему поведению.
Рэпер дважды сидел в тюрьме. В 2008 году его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за хранение и распространение наркотиков. В 2020 году он вновь попал за решетку. Его посадили на одиннадцать месяцев за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Летом 2023 года Техник снова попал на скамью подсудимых. В этот раз за пропаганду нацистской символики. Тогда он провел в заключении тринадцать суток.
В 2014 году, через некоторое время после освобождения из тюрьмы, Техник впервые попал в интернет-шоу «Versus Battle». На нем рэперы и хип-хоп исполнители устраивали словесные баттлы в прямом эфире. Техник появился в студии в нетрезвом состоянии, устроил скандальный перфоманс и проиграл баттл одному из питерских рэперов.
При этом видео с его участием набрало свыше миллиона просмотров, что положило начало новому витку в карьере Техника. В 2017 году он начал свою сольную карьеру, выпустив альбом «Статистика гуся». Рэпер также стал частым гостем популярных шоу на YouTube, а в 2018 году завел на платформе собственный канал, в котором примерял на себя разные профессии: от татуировщика до сомелье.
Паша Техник записал несколько композиций с популярными рэп-исполнителями, в том числе с Гуфом и Инстасамкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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