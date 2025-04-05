Клиническая смерть и сепсис: В Таиланде умер рэпер Паша Техник

Вечером 4 апреля Telegram-канал «Выжившие» сообщил о резком ухудшении состояния здоровья рэпера. Через некоторое время стало известно, что врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть музыканта. Позже бывшая жена рэпера Ева Карицкая подтвердила информацию о его смерти.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», - написала Карицкая на своей странице в одной из соцсетей.

По данным Telegram-канала «Shot», причиной смерти российского рэпера стал септический шок. Отмечается, что медики предприняли все усилия для того, чтобы спасти музыканта. Известно, что Павел был введен в искусственную кому, его подключили к аппарату ЭКМО из-за прекращения функции легких. Однако болезнь продолжала прогрессировать, и сепсис перешел в септический шок, что привело к летальному исходу, передает канал.