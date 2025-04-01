Пашу Техника должны перевезти в другой госпиталь

У артиста проблемы с легкими, почками и печенью. Сейчас решается вопрос о перевозке артиста в другой госпиталь.

«Все достаточно плохо, но есть варианты на то, что он может поправиться. Должно быть очень хорошее профессиональное лечение, очень хорошие аппараты», - рассказала Карицкая.

По ее словам, в случае транспортировки рэпера в другой госпиталь будет объявлен сбор средств, чтобы покрыть все предстоящее лечение.

Ранее стало известно, что рэпера госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

