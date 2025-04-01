Пашу Техника должны перевезти в другой госпиталь

Бывшая супруга российского рэпера Павла Ивлева (известен как Паша Техник) Ева Карицкая рассказала, что артиста необходимо транспортировать в другой госпиталь, где есть более современное оборудование, однако пока остается неизвестным, транспортабелен ли рэпер.

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У артиста проблемы с легкими, почками и печенью. Сейчас решается вопрос о перевозке артиста в другой госпиталь.

«Все достаточно плохо, но есть варианты на то, что он может поправиться. Должно быть очень хорошее профессиональное лечение, очень хорошие аппараты», - рассказала Карицкая.

По ее словам, в случае транспортировки рэпера в другой госпиталь будет объявлен сбор средств, чтобы покрыть все предстоящее лечение.

Ранее стало известно, что рэпера госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / youtube.com
ТЕГИ:ЗдоровьеГоспитализацияРэпер

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