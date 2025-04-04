Паша Техник умер в больнице в Таиланде
Российский рэпер Павел Ивлев (известен как Паша Техник) умер в тайской больнице, сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в своих соцсетях. Музыканту было 40 лет.
Известно, что артисту резко стало плохо, после чего его отключили от аппарата ЭКМО, а медики констатировали смерть.
Рэпер попал в тайскую больницу с отравлением в конце марта, медики ввели его в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Врачи боролись за жизнь артиста больше недели.
Недавно Техник пережил клиническую смерть. Рэпера собирались перевезти в другой госпиталь, где было более современное оборудование, однако этого сделать так и не удалось, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Паша Техник родился в 1984 году в Москве. Творческий путь начал в нулевых годах с группы Kunteynir. В 2017 году рэпер начал свою сольную карьеру с альбома «Статистика гуся». Техник стал известной фигурой в русском рэпе из-за своего провокационного стиля творчества и вызывающего поведения.
Ранее Техник уже был госпитализирован из-за передозировки наркотическими веществами. Он проходил несколько курсов реабилитации, однако избавиться от зависимости не смог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru