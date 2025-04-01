Нарколог не исключил наличие ВИЧ у Паши Техника

Одной из причин тяжелого состояния российского рэпера Паши Техника может быть и ВИЧ-инфекция, которая перетекла в стадию иммунодефицита. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на врача-нарколога, главного врача Клиники доктора Исаева Даниилу Петрова.

Пашу Техника должны перевезти в другой госпиталь

Врач отметил, что распространенное предположение о передозировке Техника наркотическими веществами – не единственный сценарий таких осложнений. Среди вероятных причин можно рассматривать как тяжелую пневмонию, вызванную агрессивными бактериями, так и вирусные инфекции, в том числе ковид.

Также, по мнению Петрова, здесь может быть и ВИЧ-инфекция, перетекшая в стадию иммунодефицита.

Техник был госпитализирован в Таиланде 27 марта. Мужчину ввели в искусственную кому, у него диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также повреждение почек. Сейчас он находится на ИВЛ и подключен к ЭКМО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
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