Нарколог не исключил наличие ВИЧ у Паши Техника

Врач отметил, что распространенное предположение о передозировке Техника наркотическими веществами – не единственный сценарий таких осложнений. Среди вероятных причин можно рассматривать как тяжелую пневмонию, вызванную агрессивными бактериями, так и вирусные инфекции, в том числе ковид.

Также, по мнению Петрова, здесь может быть и ВИЧ-инфекция, перетекшая в стадию иммунодефицита.

Техник был госпитализирован в Таиланде 27 марта. Мужчину ввели в искусственную кому, у него диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также повреждение почек. Сейчас он находится на ИВЛ и подключен к ЭКМО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



