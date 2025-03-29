Врачи сообщили, что у Паши Техника высокий риск летального исхода

Состояние Техника остается критическим, следует из письма из больницы в Таиланде. Врачи настоятельно попросили родственников как можно скорее приехать, чтобы обсудить дальнейшие действия.



За несколько часов до комы Паша Техник выкладывал видео, как он едет в такси и пьет напиток, похожий на кратом — растительный анальгетик, который облегчает сидром отмены от наркотиков. Во многих странах кратом запрещен.



Ранее стало известно, что рэпера госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

