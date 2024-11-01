СМИ: Рэпера Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей за треки о наркотиках

Соответствующее решение вынес Фрунзенский районный суд города Владимира. Содержащие пропаганду запрещенных веществ композиции размещены на сервисе «Яндекс.Музыка». В них герой рассказывает об употреблении, приобретении и сбыте наркотических средств.

По мнению суда, находящиеся в свободном доступе треки «формируют у слушателей представления о вышеуказанных фактах, а значит, содержат признаки пропаганды наркотиков».

Ранее Минкульт России запретил проведение в Москве концерта рэпера Кишлака (настоящее имя — Максим Фисенко). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

