Мизулина потребовала проверить рэпера Пашу Техника на пропаганду наркотиков

По её словам, также музыкант занимается рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента.

Она добавила, что граждане заявили ей, что рэпер, вероятно, может участвовать в мошеннических действиях.

«Обратились в МВД... Достал», - заключила Мизулина.

Ранее рэпер Егор Крид подал иск в Замоскворецкий суд, потребовав от Екатерины Мизулиной и Лиги безопасности интернета выплатить ему компенсацию в размере миллиона рублей за лживые сведения о нём, сообщает RT.

