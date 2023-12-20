Мизулина потребовала проверить рэпера Пашу Техника на пропаганду наркотиков
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что следует проверить рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев) на пропаганду наркотиков.
По её словам, также музыкант занимается рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента.
Она добавила, что граждане заявили ей, что рэпер, вероятно, может участвовать в мошеннических действиях.
«Обратились в МВД... Достал», - заключила Мизулина.
Ранее рэпер Егор Крид подал иск в Замоскворецкий суд, потребовав от Екатерины Мизулиной и Лиги безопасности интернета выплатить ему компенсацию в размере миллиона рублей за лживые сведения о нём, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru