Мизулина потребовала проверить рэпера Пашу Техника на пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что следует проверить рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев) на пропаганду наркотиков.

Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube не ожидается

По её словам, также музыкант занимается рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента.

Она добавила, что граждане заявили ей, что рэпер, вероятно, может участвовать в мошеннических действиях.

«Обратились в МВД... Достал», - заключила Мизулина.

Ранее рэпер Егор Крид подал иск в Замоскворецкий суд, потребовав от Екатерины Мизулиной и Лиги безопасности интернета выплатить ему компенсацию в размере миллиона рублей за лживые сведения о нём, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
ТЕГИ:ПроверкаБлогерРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры