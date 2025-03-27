Пашу Техника ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ

Рэперу стало плохо сегодня утром. Сейчас Техник находится под наблюдением врачей в Таиланде. Его состояние стабильно тяжелое, но жизни ничего не угрожает.



По мнению менеджера, Техник может прийти в чувства уже завтра утром, и его буду обследовать.

Ранее Техника оштрафовали за треки про наркотики на 20 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

