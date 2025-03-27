Пашу Техника ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ

Российского рэпера Павла Ивлева (известен как Паша Техник) ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ, сообщил менеджер артиста Марк.

СМИ: Рэпера Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей за треки о наркотиках

Рэперу стало плохо сегодня утром. Сейчас Техник находится под наблюдением врачей в Таиланде. Его состояние стабильно тяжелое, но жизни ничего не угрожает.

По мнению менеджера, Техник может прийти в чувства уже завтра утром, и его буду обследовать.

Ранее Техника оштрафовали за треки про наркотики на 20 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / youtube.com
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