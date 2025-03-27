Пашу Техника ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ
27 марта 202519:28
Российского рэпера Павла Ивлева (известен как Паша Техник) ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ, сообщил менеджер артиста Марк.
Рэперу стало плохо сегодня утром. Сейчас Техник находится под наблюдением врачей в Таиланде. Его состояние стабильно тяжелое, но жизни ничего не угрожает.
По мнению менеджера, Техник может прийти в чувства уже завтра утром, и его буду обследовать.
Ранее Техника оштрафовали за треки про наркотики на 20 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru