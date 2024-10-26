После убийства таксистки: В городе Коркино вновь начались поджоги
Накануне в одном из городов Челябинской области была убита таксистка, после чего в населенном пункте прошли массовые беспорядки.
На этой неделе в Челябинской области прошли массовые беспорядки после убийства женщины-таксиста, предположительно, двумя молодыми представителями цыганской диаспоры города Коркино. Подозреваемые задержаны. Один из них арестован. При этом город опять охватили беспорядки.
ПОДЖОГИ ВОЗОБНОВИЛИСЬ
В городе Коркино Челябинской области вновь начались поджоги домов. Инцидент произошел вечером 25 октября. По данным Telegram-канала «Baza», сначала загорелось здание на Пионерской улице, потом автомобиль на улице Павловой, а позже еще один дом на Островского. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
В пресс-службе ГУМВД России по региону сообщили, что полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося. По информации местных СМИ, загоревшиеся жилой дом и автомобиль принадлежат представителям цыганской диаспоры.
Отмечается, что в настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и выясняет, кто был причастен к совершению этих противоправных действий.
«Следствием отдела МВД России "Коркинский" по факту поджогов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)», - говорится в сообщении ведомства.
Известно, что по этому уголовному делу была организована следственно-оперативная группа из числа сотрудников областного полицейского главка и районного отдела полиции.
До этого местные жители уже подожгли несколько автомобилей и частных домовладений представителей цыганской диаспоры в Коркино.
ПРИЧИНА БЕСПОРЯДКОВ
Массовые беспорядки в Коркине начались вечером 24 октября после убийства 40-летней женщины-таксиста. Жители населенного пункт обвинили в случившемся двух молодых цыган и были недовольны тем, что их не задержали вовремя. После этого толпа направилась к дому представителей диаспоры.
Тело Елены с ножевыми ранениями было найдено накануне в машине недалеко от Коркино. По версии следствия, женщина везла 17-летнего парня к нему домой, по пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Молодого человека задержали не сразу.
Протестующие окружили дом, в котором предположительно проживал второй подозреваемый — 19-летний молодой человек, стали закидывать здание камнями. При этом, по словам местных жителей, в ответ на это в толпу выстрелили из дома. Несколько человек получили ранения. Бойцы СОБР и ОМОН оцепили здание, оттеснив митингующих, однако это не остановило местных жителей, и толпа направилась в центр города.
В ту ночь на улицы Коркино вышли около 150 человек, требуя наказать виновных в убийстве женщины-таксиста. Во время беспорядков митингующие подожгли три машины, которые, по их мнению, принадлежали местным цыганам, и два дома.
Позже РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило о задержании более 40 нарушителей. В отношении части из них были составлены административные протоколы за хулиганство, но в итоге всех их отпустили по домам.
Правоохранители задержали и 58-летнего мужчину, который стрелял по толпе недовольных. Им оказался глава цыганской диаспоры. Его арестовали на два месяца.
25 ноября суд на два месяца арестовал и 17-летнего подозреваемого в убийстве женщины. Второй подозреваемый был задержан.
Известно, что местные жители давно жаловались на цыганскую диаспору.
«В Коркино четыре "барона", они закрепили между собой сферы влияния. Одна из основных претензий — наркоторговля. Мы жаловались и чиновникам, и силовикам. Но реакции не было», - рассказал РИА Новости один из местных жителей.
После случившегося несколько представителей цыганской диаспоры покинули город. При этом начальника ОВД Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранили, передают РИА Новости.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве таксистки в Коркино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Смартфоны в России подорожали на 15% с начала года
- Пушилин заявил о дозачистке Горняка и Селидово от украинских военных
- Путин продлил главе СК Бастрыкину срок федеральной госслужбы
- Невролог Мартынов назвал оптимальное время сна для взрослого человека
- Совбез ООН обсудит возможную отправку северокорейских военных в Россию
- Цена нефти Brent опускалась ниже $72 впервые с 1 октября
- Netflix удалил палестинские фильмы из своей библиотеки
- В Сочи задержали 23 участника массовой драки из-за девушки
- «Миллиардные убытки»: Угольная отрасль в РФ оказалась на грани банкротства
- Wildberries запустит платформу для торговли между продавцами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru