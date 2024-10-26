После убийства таксистки: В городе Коркино вновь начались поджоги

ПОДЖОГИ ВОЗОБНОВИЛИСЬ

В городе Коркино Челябинской области вновь начались поджоги домов. Инцидент произошел вечером 25 октября. По данным Telegram-канала «Baza», сначала загорелось здание на Пионерской улице, потом автомобиль на улице Павловой, а позже еще один дом на Островского. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе ГУМВД России по региону сообщили, что полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося. По информации местных СМИ, загоревшиеся жилой дом и автомобиль принадлежат представителям цыганской диаспоры.

Отмечается, что в настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и выясняет, кто был причастен к совершению этих противоправных действий.