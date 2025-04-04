СМИ: Причиной смерти Паши Техника стал септический шок
Причиной смерти российского рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, стал септический шок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Медики предприняли все усилия для его спасения, включая введение в искусственную кому, применение максимальных доз вазопрессоров и антибиотиков, а также подключение к аппарату ЭКМО из-за прекращения функции легких.
Однако болезнь продолжала прогрессировать, и сепсис перешел в септический шок, что привело к летальному исходу.
Ивлев был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением в конце марта. В реанимации его состояние оставалось стабильно тяжелым. В последние дни его здоровья наблюдались серьезные проблемы с внутренними органами. В пятницу его смерть подтвердила бывшая жена артиста Ева Карицкая, передает «Радиоточка НСН».
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