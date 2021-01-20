«Драматический финал». ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
За неделю в мире зарегистрированы почти 100 тысяч летальных исходов от COVID-19, что на девять процентов выше прошлых показателей.
Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном росте числа умерших от коронавируса. За неделю в мире зарегистрированы 93 882 летальных исхода от COVID-19. Рост показателя составил 9% по сравнению с предыдущей неделей и оказался самым высоким с начала пандемии.
Рост смертности зафиксирован во всех шести регионах организации. С 11 по 17 января выявлено 4,7 миллиона новых случаев заболевания — это на 6% меньше, чем неделей ранее. Рост заболеваний заметен в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе. В Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии этот показатель начал снижаться в указанный период.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что коронавирус со временем станет привычным заболеванием и снизит свою патогенность.
«История вирусологии показывает, что острые вирусные инфекции являются тупиковыми, потому что они невыгодны вирусам. Убивая, вирусы гибнут сами, а разве разумно убивать кормильца, да еще умирать вместе с ним? Чтобы выжить, вирусы должны пойти на компромисс и договориться с "хозяином" (в нашем случае с человеком) о взаимовыгодном существовании, которое в науке называют "симбиозом"», - рассказал он.
Однако Ершов отметил, что этот сомнительный союз «убийцы с жертвой» держится лишь временно.
«Как только "хозяин", в силу множества объективных причин (стрессы, переохлаждение, разные соматические заболевание, неизбежное старение) ослабевает и начинает хуже кормить прижившихся паразитов, вот тут-то эти, как их иногда называют – "ласковые убийцы", просыпаются, оживают и "показывают зубы". Сначала они начинают усиленно размножаться и, в конце концов, собравшись с силами убивают своего "хозяина". Вот такой драматический финал», - резюмировал Ершов.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.
«В самом геноме 30 тысяч отдельных генов. Вирусологи за этим следят. Сейчас на все случаи изменений в геноме вакцина продолжает активно действовать», - отметил он.
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН подчеркнул, что опасность бесконтрольного распространения коронавируной инфекции заключается в том, что человек может быть заразен еще за несколько дней до появления первых признаков заболевания.
«Это уже хорошо известно», — заявил Чепурнов, добавив, что единственными наиболее четкими показателями неактивности вируса можно считать отрицательные носоглоточные смывы, сделанные хотя бы в течение двух раз.
«У нас хоть и разрешили выписывать пациентов с одним таким смывом, но у вируса безграничные возможности, которыми он бессовестно пользуется, имея дело с человеком, восприимчивым к нему (с ослабленным здоровьем)», — пояснил он.
По словам специалиста, если один из членов семьи заболел коронавирусом, необходимо соблюдать обязательный масочный режим, по мере возможности изолироваться. Чепурнов рекомендует для больного выделить отдельную комнату, он должен отдельно есть и иметь свою посуду. После использования мест общего пользования нужно пользоваться антисептиками. Все поверхности необходимо обрабатывать с применением дезинфицирующих средств, как можно чаще проводить влажную уборку и проветривание помещений.
Ранее группа экспертов ВОЗ в ходе расследования выяснила, что большинство государств неэффективно ответили на пандемию COVID-19. По их мнению, мировые правительства использовали «медленную, громоздкую и нерешительную» систему информирования о пандемии, а также вводили бессвязные и даже препятствующие меры борьбы с вирусом.
Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с главами федеральных земель объявила о принятом решении продлить жесткие ограничения, вызванные пандемией, до середины февраля. Власти Пекина также рассматривают возможность ужесточить меры после того, как в минувший вторник в Пекине выявили семь новых случаев заболевания COVID-19.
По данным ВОЗ, в мире за все время пандемии коронавирус выявили у 94 124 612 человек, более двух миллионов скончались. Больше всего зараженных было зарегистрировано в США (23,5 миллиона), Индии (10,5 миллиона), Бразиии (8,4 миллиона), России (3,6 миллиона) и Великобритании (3,4 миллиона).
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве за неделю после новогодних каникул количество выявленных случаев заболевания коронавирусом снизилось на 30%. По словам градоначальника, госпитализация снизилась на 18%, и в Москве на данный момент свободны около 40% коронавирусных коек. «Это такой достаточно мощный запас для того, чтобы мы себя чувствовали уверенно ближайшие недели и месяцы», - подчеркнул мэр.
В России выявлено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это естественный процесс и вирусы иначе не живут.
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