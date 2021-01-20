«Драматический финал». ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном росте числа умерших от коронавируса. За неделю в мире зарегистрированы 93 882 летальных исхода от COVID-19. Рост показателя составил 9% по сравнению с предыдущей неделей и оказался самым высоким с начала пандемии.

Рост смертности зафиксирован во всех шести регионах организации. С 11 по 17 января выявлено 4,7 миллиона новых случаев заболевания — это на 6% меньше, чем неделей ранее. Рост заболеваний заметен в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе. В Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии этот показатель начал снижаться в указанный период.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что коронавирус со временем станет привычным заболеванием и снизит свою патогенность.

«История вирусологии показывает, что острые вирусные инфекции являются тупиковыми, потому что они невыгодны вирусам. Убивая, вирусы гибнут сами, а разве разумно убивать кормильца, да еще умирать вместе с ним? Чтобы выжить, вирусы должны пойти на компромисс и договориться с "хозяином" (в нашем случае с человеком) о взаимовыгодном существовании, которое в науке называют "симбиозом"», - рассказал он.

Однако Ершов отметил, что этот сомнительный союз «убийцы с жертвой» держится лишь временно.

«Как только "хозяин", в силу множества объективных причин (стрессы, переохлаждение, разные соматические заболевание, неизбежное старение) ослабевает и начинает хуже кормить прижившихся паразитов, вот тут-то эти, как их иногда называют – "ласковые убийцы", просыпаются, оживают и "показывают зубы". Сначала они начинают усиленно размножаться и, в конце концов, собравшись с силами убивают своего "хозяина". Вот такой драматический финал», - резюмировал Ершов.