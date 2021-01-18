«Ученые следят». Вирусолог призвал не бояться мутаций COVID
Доктор медицинских наук на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.
В России выявлено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это естественный процесс и вирусы иначе не живут.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.
«В самом геноме 30 тысяч отдельных генов. Вирусологи за этим следят. Сейчас на все случаи изменений в геноме вакцина продолжает активно действовать», - отметил он.
Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru