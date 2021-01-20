Меркель продлила карантин в Германии до 14 февраля

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с главами федеральных земель объявила о принятом решении продлить жесткие ограничения, вызванные пандемией, до середины февраля. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Меркель, снимать карантин нельзя, несмотря на сокращение числа заболевших. По мнению властей, в стране распространяется новый штамм коронавируса, несущий в себе дополнительную опасность.

Жителям Германии по-прежнему необходимо носить в общественных местах медицинские маски или респираторы, однако теперь тряпичные маски и шарфы не будут считаться средствами индивидуальной защиты. Школы и детские сады все еще закрыты, у жителей страны ограничены социальные контакты.

Глава ФРГ отметила, что это "требует от граждан многого", однако призвала всех "думать наперед" и продолжать соблюдать ограничения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинГермания
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