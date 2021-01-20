Меркель продлила карантин в Германии до 14 февраля
Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с главами федеральных земель объявила о принятом решении продлить жесткие ограничения, вызванные пандемией, до середины февраля. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Меркель, снимать карантин нельзя, несмотря на сокращение числа заболевших. По мнению властей, в стране распространяется новый штамм коронавируса, несущий в себе дополнительную опасность.
Жителям Германии по-прежнему необходимо носить в общественных местах медицинские маски или респираторы, однако теперь тряпичные маски и шарфы не будут считаться средствами индивидуальной защиты. Школы и детские сады все еще закрыты, у жителей страны ограничены социальные контакты.
Глава ФРГ отметила, что это "требует от граждан многого", однако призвала всех "думать наперед" и продолжать соблюдать ограничения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- Трамп выступил с прощальной речью в роли президента
- 12 служащих нацгвардии США отстранены от инаугурации Байдена
- Глава ЦРУ покинула свой пост
- Рубль продемонстрировал рост к доллару и евро
- В Совфеде подвергли критике отключение связи в консульстве РФ в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru