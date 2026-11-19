Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи, в которой также участвовал лидер США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы российского государства, «никто не ожидал, что всё пройдёт так здорово».
Си Цзиньпин проводил Владимира Путина до автомобиля и пожелал ему счастливого пути. После саммита АТЭС в Шэньчжене в графике у президента РФ - поездка в Таджикистан.
Между тем, российский фондовый рынок растерял весь утренний рост после завершения первого в истории саммита России, США и Китая. Индекс Мосбиржи опустился до 2 446 пунктов, потеряв около 1,3% от внутридневного максимума.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - первый контакт в подобном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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