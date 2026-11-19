По словам главы российского государства, «никто не ожидал, что всё пройдёт так здорово».

Си Цзиньпин проводил Владимира Путина до автомобиля и пожелал ему счастливого пути. После саммита АТЭС в Шэньчжене в графике у президента РФ - поездка в Таджикистан.

Между тем, российский фондовый рынок растерял весь утренний рост после завершения первого в истории саммита России, США и Китая. Индекс Мосбиржи опустился до 2 446 пунктов, потеряв около 1,3% от внутридневного максимума.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - первый контакт в подобном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

