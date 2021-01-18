Вирусолог назвал сроки заразности переболевших COVID-19

«То, что пациент с коронавирусом может быть опасен для окружающих на протяжении 8-9 дней, — я с этим согласен. Это совпадает в тем, что я видел и с моим собственными опытом. Я еще был в довольно тяжелом состоянии, а пробы, которые мне в больнице брали из носоглоточной области, уже были отрицательными», — рассказал он.

По словам Чепурнова, статистически такая ситуация наиболее частая, однако существует довольно много исключений. Как правило, они связаны с пациентами, заразившимися коронавирусом, а также страдающими другими серьезными хроническими заболеваниями или иммунным поражениями. Специалист напомнил об инфицированной коронавирусом 47-летней россиянке с диагнозом лимфома IV стадии, у которой было найдено 18 мутаций COVID-19.

«Достаточно вспомнить недавнюю историю с тем, как был выделен и проанализирован учеными института гриппа штамм вируса у человека с онкологическими проблемами. В результате длительной болезни вирус то появлялся, то исчезал. На третий месяц после начала заболевания от нее уверенно изолировали вирус, который потом анализировали с точки зрения геномной последовательности. Анализ состояния генома позволил увидеть у одного и того же человека появление в результате длительной болезни многочисленных мутаций коронавируса», — отметил собеседник НСН.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что опасность бесконтрольного распространения коронавируной инфекции заключается в том, что человек может быть заразен еще за несколько дней до появления первых признаков заболевания.

«Это уже хорошо известно», — заявил Чепурнов, добавив, что единственными наиболее четкими показателями неактивности вируса можно считать отрицательные носоглоточные смывы, сделанные хотя бы в течение двух раз.

«У нас хоть и разрешили выписывать пациентов с одним таким смывом, но у вируса безграничные возможности, которыми он бессовестно пользуется, имея дело с человеком, восприимчивым к нему (с ослабленным здоровьем)», — пояснил он.

По словам специалиста, если один из членов семьи заболел коронавирусом, необходимо соблюдать обязательный масочный режим, по мере возможности изолироваться. Чепурнов рекомендует для больного выделить отдельную комнату, он должен отдельно есть и иметь свою посуду. После использования мест общего пользования нужно пользоваться антисептиками. Все поверхности необходимо обрабатывать с применением дезинфицирующих средств, как можно чаще проводить влажную уборку и проветривание помещений.

Суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в России составил 22 857 человек, следует из данных оперативного штаба. Он стал минимальным с 13 января, когда было зарегистрировано 22 850 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее число известных в России случаев с момента начала пандемии составило более 3,5 миллионов.

