«По всем направлениям». Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве за неделю после новогодних каникул количество выявленных случаев заболевания коронавирусом снизилось на 30%, сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, госпитализация снизилась на 18% и в Москве на данный момент свободны около 40% коронавирусных коек.

«Это такой достаточно мощный запас для того, чтобы мы себя чувствовали уверенно ближайшие недели и месяцы», - подчеркнул мэр.

Собянин также добавил, что снижение заболеваемости COVID-19 в Москве фиксируется по всем направлениям.



Ранее в федеральном оперативном штабе рассказали, что за последние сутки в России выявлено 21 734 случая коронавируса, сообщает Ura.ru. Лидерами по числу новых больных стали Санкт-Петербург (3 281 новый случай), Москва (3 115) и Московская область (1 072).

