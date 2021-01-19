«По всем направлениям». Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве за неделю после новогодних каникул количество выявленных случаев заболевания коронавирусом снизилось на 30%, сообщает ТАСС.
По словам градоначальника, госпитализация снизилась на 18% и в Москве на данный момент свободны около 40% коронавирусных коек.
«Это такой достаточно мощный запас для того, чтобы мы себя чувствовали уверенно ближайшие недели и месяцы», - подчеркнул мэр.
Собянин также добавил, что снижение заболеваемости COVID-19 в Москве фиксируется по всем направлениям.
Ранее в федеральном оперативном штабе рассказали, что за последние сутки в России выявлено 21 734 случая коронавируса, сообщает Ura.ru. Лидерами по числу новых больных стали Санкт-Петербург (3 281 новый случай), Москва (3 115) и Московская область (1 072).
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