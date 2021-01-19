«Лишние траты». Вирусолог объяснил, почему COVID-паспорта не нужны
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций в эфире НСН рассказал, почему COVID-паспорта будут избыточным документом.
Создание COVID-паспортов - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он добавил, что эта информация необходима для врачей, медиков и санэпидслужбы.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что не поддерживает COVID-паспорта.
«Уже есть сертификат вакцинации, в который вносится информация о всех прививках, в него можно добавить страницу, посвященную COVID-19. Для международных вылетов достаточно иметь просто справку. Создание отдельного документа – это опять затраты, имитация бурной деятельности», - отметил он.
Вместе с тем вирусолог призвал всех людей без исключения соблюдать санитарные меры.
«Возможны повторные случаи заболевания. Передача возбудителя возможна как от бессимптомных носителей, так и от переболевших. Поэтому для всех вакцинированных и переболевших одинаково необходимо соблюдать карантинные мероприятия», - заключил он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что носить маски россиянам придётся до формирования популяционного иммунитета. Комментируя это заявление, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что коллективный иммунитет в 70% может сформироваться уже весной.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- Ввести штрафы за выброшенных животных планируют в России
- Адвокат сообщила об аресте обвиняемого в краже из самолета Ил-80 в Таганроге
- В России создали тест-систему, выявляющую «британский» штамм COVID-19
- Петербургский суд отказал историку Соколову в иске по фильму о нём
- В МВД сообщили, что Финляндия не откроет границу для туристов из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru