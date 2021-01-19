«Лишние траты». Вирусолог объяснил, почему COVID-паспорта не нужны

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций в эфире НСН рассказал, почему COVID-паспорта будут избыточным документом.

Создание COVID-паспортов - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он добавил, что эта информация необходима для врачей, медиков и санэпидслужбы.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что не поддерживает COVID-паспорта.

В центре Гамалеи рассказали, зачем носить маски после вакцинации

«Уже есть сертификат вакцинации, в который вносится информация о всех прививках, в него можно добавить страницу, посвященную COVID-19. Для международных вылетов достаточно иметь просто справку. Создание отдельного документа – это опять затраты, имитация бурной деятельности», - отметил он.

Вместе с тем вирусолог призвал всех людей без исключения соблюдать санитарные меры.

«Возможны повторные случаи заболевания. Передача возбудителя возможна как от бессимптомных носителей, так и от переболевших. Поэтому для всех вакцинированных и переболевших одинаково необходимо соблюдать карантинные мероприятия», - заключил он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что носить маски россиянам придётся до формирования популяционного иммунитета. Комментируя это заявление, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что коллективный иммунитет в 70% может сформироваться уже весной.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаПрививка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры