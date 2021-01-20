ВОЗ сообщила о рекордном росте смертей от COVID-19 за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю с 11 по 17 января от коронавируса умерли 93 882 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом говорится в еженедельном бюллетене организации от 19 января.

По данным ВОЗ, это на 9% больше, чем было зарегистрировано неделей ранее (86,4 тыс. смертей от ковид).