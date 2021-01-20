ВОЗ сообщила о рекордном росте смертей от COVID-19 за неделю
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю с 11 по 17 января от коронавируса умерли 93 882 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом говорится в еженедельном бюллетене организации от 19 января.
По данным ВОЗ, это на 9% больше, чем было зарегистрировано неделей ранее (86,4 тыс. смертей от ковид).
В частности, в Северной и Южной Америке за неделю было зафиксировано 43 804 смертельных исходов, в Европе — 37 698, пишет «Газета.ру».
Число заразившихся за неделю выросло на 4,7 миллиона человек, отмечает «Свободная пресса». Выше всего прирост по числу заболевших - в США, Бразилии, Великобритании, России и Франции.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус – сезонное заболевание.
«Коронавирус – это банальная воздушно-капельная инфекция, а все они имеют сезонность. Поэтому COVID-19 – явно сезонное заболевание, причем для холодного времени года», - отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru