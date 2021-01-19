В ВОЗ рассказали об ошибках стран мира в борьбе с COVID-19

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе расследования выяснила, что большинство государств медленно и неэффективно ответили на пандемию COVID-19. Об этом пишет The New York Times.

Специалисты во экс-премьером Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшим президентом Либерии Элен Джонсон-Серлиф опубликовали предварительный доклад, согласно которому странам необходимо изменить подход к распространению инфекционных заболеваний.

По данным экспертов, мировые правительства использовали «медленную, громоздкую и нерешительную» систему информирования о пандемии, а также вводили бессвязные и даже препятствующие меры борьбы с вирусом.

В докладе ВОЗ также указано, что многие страны проигнорировали предупреждающий сигнал о пандемии, отмечают Известия.

Как выяснили специалисты, мировые лидеры принимали решения в связи с пандемией, стараясь сохранить стабильность экономики государства. Эксперты ВОЗ назвали такую тактику ошибочной, подчеркнув, что в лучшем экономическом положении оказались страны, оперативно отреагировавшие на вызова пандемии коронавируса.

Между тем, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в течение нескольких сезонов станет ясно, будет ли коронавирус сезонной инфекцией.

