Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли декларацию по итогам трехсторонней встречи
Лидеры РФ, КНР и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп по итогам трёхсторонней встречи в Шэньчжэне приняли декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В документе говорится, что Россия, Китай и США, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, выразили приверженность реформированию всемирной организации, «чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности».
Москва, Пекин и Вашингтон подтвердили важность стабильных энергопоставок. Стороны планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки «на благо всех стран».
Кроме того, лидеры отметили, что основополагающее значение имеют принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств. Они согласились с тем, что «Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями».
Также главы трёх государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Россия, Китай и США будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.
Ранее Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи в Шэньчжене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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