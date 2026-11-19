В документе говорится, что Россия, Китай и США, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, выразили приверженность реформированию всемирной организации, «чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности».

Москва, Пекин и Вашингтон подтвердили важность стабильных энергопоставок. Стороны планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки «на благо всех стран».

Кроме того, лидеры отметили, что основополагающее значение имеют принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств. Они согласились с тем, что «Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями».

Также главы трёх государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Россия, Китай и США будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Ранее Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи в Шэньчжене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

