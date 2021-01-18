«Ласковый убийца». Вирусолог оценил шансы COVID-19 истребить человечество

Суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в России составил 22 857 человек, следует из данных оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения коронавируса. Отмечается, что суточный прирост стал минимальным с 13 января, когда было зарегистрировано 22 850 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее число известных в России случаев с момента начала пандемии составило почти 3,6 миллиона.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что коронавирус со временем станет привычным заболеванием и снизит свою патогенность.

«История вирусологии показывает, что острые вирусные инфекции являются тупиковыми, потому что они невыгодны вирусам. Убивая, вирусы гибнут сами, а разве разумно убивать кормильца, да еще умирать вместе с ним? Чтобы выжить, вирусы должны пойти на компромисс и договориться с «хозяином»» (в нашем случае с человеком) о взаимовыгодном существовании, которое в науке называют «симбиозом», - рассказал он.