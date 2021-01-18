«Ласковый убийца». Вирусолог оценил шансы COVID-19 истребить человечество
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи в эфире НСН рассказал о будущем коронавируса на Земле.
Суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в России составил 22 857 человек, следует из данных оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения коронавируса. Отмечается, что суточный прирост стал минимальным с 13 января, когда было зарегистрировано 22 850 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее число известных в России случаев с момента начала пандемии составило почти 3,6 миллиона.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что коронавирус со временем станет привычным заболеванием и снизит свою патогенность.
«История вирусологии показывает, что острые вирусные инфекции являются тупиковыми, потому что они невыгодны вирусам. Убивая, вирусы гибнут сами, а разве разумно убивать кормильца, да еще умирать вместе с ним? Чтобы выжить, вирусы должны пойти на компромисс и договориться с «хозяином»» (в нашем случае с человеком) о взаимовыгодном существовании, которое в науке называют «симбиозом», - рассказал он.
Ершов отметил, что именно так поступили ранее вирусы герпеса, гепатитов и ВИЧ-инфекции (СПИДа). «Они давно уютно поселились в клетках нашего организма, иногда даже став составной частью генома. В итоге они получили обильную пищу и надежный кров, а больше им ничего и не надо», - рассказал вирусолог.
По его словам, «свои вирусы» не пускают человеческие клетки другие вирусы и таким образом живут за счет человека, не убивая его. Однако он отметил, что этот сомнительный союз «убийцы с жертвой» держится лишь временно.
«Как только «хозяин», в силу множества объективных причин (стрессы, переохлаждение, разные соматические заболевание, неизбежное старение) ослабевает и начинает хуже кормить прижившихся паразитов, вот тут-то эти, как их иногда называют – «ласковые убийцы», просыпаются, оживают и «показывают зубы». Сначала они начинают усиленно размножаться и, в конце концов, собравшись с силами убивают своего «хозяина». Вот такой драматический финал», - резюмировал Ершов.
Он также отметил, что коронавирусы широко распространены в природе. Сотни их разновидностей находят у собак, кошек, летучих мышей, змей и других животных. Вирусологи открыли это семейство вирусов больше полувека назад.
«Но коронавирусы, как и многие другие представители Царства вирусов, стремились захватить и освоить новые объекты питания, включая человека. К сожалению, это иногда срабатывало, достаточно вспомнить наделавшие шуму эпидемии SARS в 2002 году и MERS в 2013 году. Эти эпидемии продолжались около 1 года, отличаясь высокой смертностью (до 40% у MERS), вызвали у людей панику, но, к счастью, были локальными, и со временем забыты. Третий вызов сделал COVID-19. Он оказался очень агрессивным, и человечество оказалось к нему совершенно не готово. Не остановленный вовремя, коронавирус вызвал глобальный пожар и пошел гулять по всему миру, повсеместно сея панику, которая на год остановила жизнь на всей планете», - рассказал Ершов.
Вирусы SARS-COV-2 после окончания пандемии никуда не денутся и останутся с нами, добавил вирусолог. Он полагает, что они просто сменят тактику, оставшись в клетках «хозяина» в «спящем режиме» под контролем ранее приобретенного иммунитета. После ряда мутаций они станут вызывать лишь небольшие сезонные заболевания, как это характерно для всех многочисленных представителей ОРВИ, заключил эксперт.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал в понедельник, что большую часть года россиянам придется продолжать носить маски.
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