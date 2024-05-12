Больше быджетных мест или телесные наказания?: В РФ пересмотрят систему образования

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ

12 мая в ходе заседания профильного комитета ГД кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России планируется пересмотр системы приема в вузы. По его словам, акцентировать внимание и увеличивать количество мест для абитуриентов будут, в первую очередь, на специальностях, которые необходимы для реализации нацпроектов и обеспечения технологического лидерства.

Чернышенко подчеркнул, что новая модель в системе высшего образования в РФ начнет действовать с 2026 года и затронет тысячи отечественных высших учебных заведений.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах России.