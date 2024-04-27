Экзаменующие иностранцев вузы расторгли договоры с частными организациями
Договоры с коммерческими партнерами расторгли все 12 университетов, которые были уполномочены проводить экзамены для иностранцев, сообщают РИА Новости со ссылкой на официальный телеграм-канал Министерства образования и науки РФ. Теперь экзамены для иностранных граждан будут проходить только в университетах и других государственных и муниципальных организациях.
После расторжения договоров прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках больше не осуществляется. Ранее 17 апреля министр образования и науки Валерий Фальков распорядился усилить контроль за данной процедурой.
По сообщению министерства, было проведено совещание, посвященное качеству проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. На встрече замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил, что эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Также он призвал ректоров уделить особое внимание организации самой процедуры проверки знаний и выдаче сертификатов.
Ранее глава правительства РФ Мишустин сообщил, что зачетки и студенческие билеты переведут в электронный формат в России. Отмечается, что по данной практике планируется эксперимент, который пройдет с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года и будет добровольным, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru