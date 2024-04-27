Экзаменующие иностранцев вузы расторгли договоры с частными организациями

Договоры с коммерческими партнерами расторгли все 12 университетов, которые были уполномочены проводить экзамены для иностранцев, сообщают РИА Новости со ссылкой на официальный телеграм-канал Министерства образования и науки РФ. Теперь экзамены для иностранных граждан будут проходить только в университетах и других государственных и муниципальных организациях.

После расторжения договоров прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках больше не осуществляется. Ранее 17 апреля министр образования и науки Валерий Фальков распорядился усилить контроль за данной процедурой.