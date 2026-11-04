В АдГ призвали правительство Германии обсудить с Зеленским пыточную под Киевом
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети X призвала федеральное правительство ФРГ затронуть события в доме-концлагере под Киевом во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в Берлин.
«Я рассчитываю, что сегодня в Берлине в ходе визита Зеленского этот вопрос будет поднят», — заявила она. Политик прикрепила к своему посту публикацию профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, который приложил кадры с жертвами пыток.
Зеленский прибыл в Берлин с неанонсированным визитом 3 ноября.
Речь идет о событиях в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В подвале частного дома удерживали около 40 человек, которых избивали и заставляли платить за освобождение. Среди удерживаемых был и 14-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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