Кравцов сообщил о конкурсе на создание нового единого учебника по истории

Рекомендованный Госдумой на пост министра просвещения России Сергей Кравцов рассказал о конкурсе на создание нового единого учебника по истории для 5-9 классов. Об этом пишет РИА Новости.

«Большая работа!»: Учителя поддержали участие РАН в экспертизе учебников

«Мы надеемся, что к новому учебному году будет единый учебник по истории нашей страны для 5-9 классов», - сказал Кравцов на пресс-подходе в Госдуме.

По его словам, также продолжается работа по созданию единого учебника по обществознанию.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном участии Российской академии наук в экспертизе учебников, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УчебникиГосдумаМинпросвет

Горячие новости

Все новости

партнеры