Кравцов сообщил о конкурсе на создание нового единого учебника по истории
Рекомендованный Госдумой на пост министра просвещения России Сергей Кравцов рассказал о конкурсе на создание нового единого учебника по истории для 5-9 классов. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы надеемся, что к новому учебному году будет единый учебник по истории нашей страны для 5-9 классов», - сказал Кравцов на пресс-подходе в Госдуме.
По его словам, также продолжается работа по созданию единого учебника по обществознанию.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном участии Российской академии наук в экспертизе учебников, сообщает «Радиоточка НСН».
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