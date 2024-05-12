Кравцов сообщил о конкурсе на создание нового единого учебника по истории

«Мы надеемся, что к новому учебному году будет единый учебник по истории нашей страны для 5-9 классов», - сказал Кравцов на пресс-подходе в Госдуме.

По его словам, также продолжается работа по созданию единого учебника по обществознанию.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном участии Российской академии наук в экспертизе учебников, сообщает «Радиоточка НСН».

