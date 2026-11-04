На границе Таджикистана и Киргизии зафиксировали три землетрясения
Три землетрясения зарегистрировали в Киргизии в районе границы с Таджикистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт сейсмологии республиканской Академии наук.
Подземные толчки произошли примерно в период с 00:34 мск до 01:50. Их интенсивность составляла 3,5 - 5,5 балла по шкале MSK.
Сильнее всего сейсмособытие ощущалось в населенных пунктах Бор-Дебе, Сары-Таш, Талды-Суу, Нура, Кара-Киндик, Сары-Могол, Иркештам.
По данным МЧС Киргизии, информации о пострадавших либо разрушениях после ЧП нет.
Ранее в Красногвардейском округе Ставропольского края произошло землетрясение магнитудой 3,8, напоминает Ura.ru.
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