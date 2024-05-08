Учитель Шарова призвала вернуть отчисление из школы

Российские законодатели забрали у учителей единственный способ борьбы со школьниками с девиантным поведением - отчисление из учебного заведения, заявила НСН учитель истории Марина Шарова.

Раньше можно было отчислить из школы ученика, который мешал образовательному процессу, сейчас эту возможность у педагогического состава отобрали по закону, заявила в пресс-центре НСН учитель истории Марина Шарова.

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«В 2000-2010 году вопросы со сложными подростками решались очень хорошо. Уважаемые законодатели забрали у нас единственное, что мы могли сделать - отчислить из школы. Сегодня родителям отдано право решать, оставлять на второй год или нет. Это первая ошибка, которую сделали наши законодатели. Вторая ошибка - мы раньше могли отчислить из школы ребенка, потому что он своим поведением являлся угрозой всем детям, нарушал права на получение качественного образования в классе и так далее, а далее комиссия по делам несовершеннолетних могла устроить этого ребенка в вечернюю школу, где он мог получить хороший заряд трудового воспитания, то есть устроиться на работу. Особенно это было актуально для детей со сниженной учебной мотивацией, ведь не секрет, что в восьмом классе сильное расслоение общества. Мы не можем в школе решить эту проблему. Раньше из восьмого-девятого класса ребята могли уйти в вечернюю школу. Сейчас законодатели решили посадить детей в школу до 11 класса, после девятого они, конечно, могут уйти в колледж. Учителя сейчас в такой ловушке», - сказала собеседница НСН.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что возвращать телесные наказания в школы ни в коем случае нельзя, применять такие практики в современном мире антигуманно.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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