Учитель Шарова призвала вернуть отчисление из школы
Российские законодатели забрали у учителей единственный способ борьбы со школьниками с девиантным поведением - отчисление из учебного заведения, заявила НСН учитель истории Марина Шарова.
Раньше можно было отчислить из школы ученика, который мешал образовательному процессу, сейчас эту возможность у педагогического состава отобрали по закону, заявила в пресс-центре НСН учитель истории Марина Шарова.
«В 2000-2010 году вопросы со сложными подростками решались очень хорошо. Уважаемые законодатели забрали у нас единственное, что мы могли сделать - отчислить из школы. Сегодня родителям отдано право решать, оставлять на второй год или нет. Это первая ошибка, которую сделали наши законодатели. Вторая ошибка - мы раньше могли отчислить из школы ребенка, потому что он своим поведением являлся угрозой всем детям, нарушал права на получение качественного образования в классе и так далее, а далее комиссия по делам несовершеннолетних могла устроить этого ребенка в вечернюю школу, где он мог получить хороший заряд трудового воспитания, то есть устроиться на работу. Особенно это было актуально для детей со сниженной учебной мотивацией, ведь не секрет, что в восьмом классе сильное расслоение общества. Мы не можем в школе решить эту проблему. Раньше из восьмого-девятого класса ребята могли уйти в вечернюю школу. Сейчас законодатели решили посадить детей в школу до 11 класса, после девятого они, конечно, могут уйти в колледж. Учителя сейчас в такой ловушке», - сказала собеседница НСН.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что возвращать телесные наказания в школы ни в коем случае нельзя, применять такие практики в современном мире антигуманно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Коломойскому на Украине предъявили новое обвинение
- Единственный в РФ боевой истребитель И-16 поднимется в небо в Новосибирске 9 мая
- СМИ: Король Великобритании Карл III оказал своему сыну принцу Гарри в аудиенции
- Блогер Ивлеева заявила, что вернулась в шоу «Орел и решка»
- СМИ: Банки обяжут согласовывать кредиты с родственниками клиентов
- SHAMAN представит версию песни «Черный ворон» в честь Дня Победы
- Кантемир Балагов приступил к работе над фильмом «Бабочковый джем»
- На Солнце произошла новая мощная вспышка высшего балла X
- СМИ: Китай резко поднял тарифы на ж/д перевозки грузов в РФ и Белоруссию
- СМИ: НАТО на саммите утвердит отказ от ввода войск на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru